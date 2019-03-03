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Bu haber 03 Mart 2019 20:30:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfalı Yine Öksüz Kaldı! Gaziantep’e Tanzim Satış Noktası Açıldı

Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında kurulan tanzim satış Noktası Gaziantep’te faaliyete girdi. Şanlıurfalı vatandaşların da merakla beklediği Tanzim Satış Noktasını faaliyete sokan Gaziantep, yine Şanlıurfa’dan bir adım önde olduğunu gösterdi.

​Şanlıurfalı Yine Öksüz Kaldı! Gaziantep’e Tanzim Satış Noktası Açıldı

”Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında “Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış” hizmeti için il merkezinde 12 farklı noktada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tanzim satış merkezi kuruldu. 


 

Antep Aldı Başını Gidiyor

Şanlıurfalı vatandaşların da merakla beklediği ve her defasında dile getirdiği “Tanzim Satış Noktası şanlıurfa’ya ne zaman kurulacak?” soruları cevapsız kaldı. Şanlıurfalı yetkililer vatandaşların en basit sorusunu bile cevaplamaktan geri dururken, Antep aldı başını gidiyor. 



 

Şanlıurfa’da İzi Yok, Antep’te 12 Noktada Kuruldu

Şanlıurfa’da  tanzim Satış Noktalarının kurulup kurulmayacağı konusunda herhangi bir açıklama gelmezken Gaziantep’in 12 farklı noktasında tanzim satış merkezi faaliyete girdi bile. Antep’in vatandaşlara sunduğu bu hizmeti gören Şanlıurfalı vatandaşlar, “Antep bu! Yapar da yapar. Bizler bu yetkililerle onları ancak seyredebiliriz. Bırakın ne zaman kurulacağının açıklanmasını, Tanzim Satış Noktasının Şanlıurfa’da izi bile” ifadelerini kullandı.




 

Gaziantep tanzim Satış Noktaları

Tanzim Satış Noktaları:
▪Karşıyaka Bosna Hersek Parkı İçi
▪Celal Doğan Parkı Arka Otopark Alanı Sol Üst Köşe
▪Şehitkamil Hastanesi Karşısında Muhtarlık Çaprazında Boş Arazi
▪Gazikent GASMEK Karşısı Engelliler Parkı Önü
▪Cinderesi Eşref Bitlis Parkı Yanı Sait Nursi Camii Önü
▪Kenan Evren Bulvarı Dinlenme Parkı
▪Şehreküstü İtfaiye Yanı Talat Özkarslı Spor Salonu Önü
▪Çamlık Yaşam Hastanesi Karşısı
▪Karataş 1. Bölge Sağlık Ocağı Önü
▪Karataş 2. Bölge GASKİ Karşısı Yeni Yapılan Camii Önü
▪Hoşgör Camii Önü Park İçi
▪Kavaklık Nostalji Kafe Girişi
 
 
 
 
Editör: Bahar Yüksel

 
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