​Köprülü Kavşak Yapımı Vatandaşı Perişan Etti

Kendi İmkanları İle Su Kanalı Açtılar

Şanlıurfa İpekyol’da yapımı devam eden Köprülü Kavşak civarında bulunan evleri su bastı.Yağmur sularının birikmesi ile evlerini su basan vatandaşlar çareyi kendileri aramak zorunda kaldı. Kendi imkanları ile su gideri yapan vayandaşlar yetkililerin duruma acil müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.Mağdur olan vatandaşlar yetkililerin durumu göz ardı ettiğini ifade ederek, “aradığımız kurumlardan ses çıkmayınca biz de çareyi kendimiz üretmeye çalıştık. Mahalle sakinleri ile beraber su kanalı açtık. Yağmur suları açtığımız kanaldan gitmeye başladı fakat imkanımız olmadığı için tam çözümü üretmedik. Evlerimiz perişan hale geldi. Sesimizi duyurmamıza yardımcı olun” diyerek yardım beklediklerini belirttiler.Editör: Bahar Yüksel