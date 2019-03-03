Şanlıurfalı Aile Hayırsever Vatandaşlardan Yardım Bekliyor

Yardım Elinin Uzatılmasını Bekliyorlar

Borçlulardan Tehdit Alıyorlar

4 çocuk sahibi olan Urfalı baba, iş arkadaşına kefil olduktan sonra hayatının alt üst olduğunu dile getirdi. Kefil olduğu iş arkadaşının vefatından sonra borçluların kapıya dayandığını anlatan baba, “Bir arkadaşıma kefil oldum. O da öldükten sonra bütün borçlar üstüme kaldı. Çocuklarıma yiyecek ekmek dahi alamıyorum. Kira borçlarım birikti.” Diyerek yardım beklediğini ifade etti.Urfalı babanın durumunu gören bir hayırsever onlara yardım etmeyi de ihmal etmedi. Soğuk kış gününde buz gibi evde oturduklarını gören hayırsever vatandaş, aileye elektrikli ısıtıcı ve kendilerini birkaç gün idare edecek yiyeceği temin ettikten sonra çevresinden yardım toplamaya başladı. Yakınları tarafından bir miktar para toplayan hayırsever vatandaş, Urfalı baba ile görüşmelerini de cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada yardım talebinde bulundu.

Kefil olduğu arkadaşının ölmesi üzerine hayatının alt üst olduğunu dile getiren baba, borçlulardan sürekli tehdit aldıklarını dile getirirken, can güvenliklerinin de tehlikede olduğunu ifade etti. Şu an için en önemli olan şeyin ailenin birikmiş kira ve elektrik borcunun olduğunu dile getiren vatandan, “Bu borçları ödedikten sonra aileyi başka bir eve taşıyacağız. Hayırsever Urfalı vatandaşların bizlere yardım elini uzatmasını talep ediyoruz” dedi.

Editör: Bahar Yüksel