​Erdem, Karaköprü bütün Karaköprülülerin evidir

Desteğiniz bizi ileriye taşıyacak

Karaköprü bizim ailemizdir

Şanlıurfa Karaköprü Merkez İlçe Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem’in seçim bürosu açılışı mitinge döndü. Yağmura rağmen seçim bürosu önünde toplanan kalabalık kitle adeta diğer belediye başkan adaylarına mesaj verdi. Burada konuşan Erdem, açılışa katılan vatandaşlara teşekkür ederek, “Cesaret bulaşıcıdır. İnanırsak başarabiliriz” dedi.Dualarla açılan seçim bürosu açılışına katılan Karaköprü’nün her kesiminden katılımın olması dikkatlerden kaçmadı. Alkışın çalındığı ve tezahüratların yapıldığı seçim bürosu açılışında Erdem, “Bu kitle Karaköprü’de ‘bizler de varız’ dedi. Bizler Karaköprülüler olarak çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız ve sizlerin de destekleri bizleri belediye başkanı yapacaktır” diye konuştu.Belediyenin halkın evi olduğunu söyleyen Erdem, “Bizler birlikte bir aile gibi belediyemizi yöneteceğiz. Bazıları gibi aile belediyeciliği yapmak yerine belediyemizi aile evi yapacağız. Bizim ailemiz bütün Karaköprü’dür. Karaköprü Belediyesi de bizim evimizdir. Yapılan ihalelerden tutun belediye bütçesine kadar her şey şeffaf bir şekilde halkımıza rapor edilecek. Hiç kimse halkımızın bir kuruşuna dokunamayacak dokunana hesabını da ben soracağım.” dedi.Editör: Bahar Yüksel