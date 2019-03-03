Şanlıurfalı Vatandaşlar, Taleplerini uzun Hava İle Belirttiler

Ameliyathane Teknikerleri görev tanımındaki eksiklikler ve atanamayan 15 bine yakın mezunun mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili seslerini duyurmak istiyor.Atamalarının yapılmaması ve görev tanımlarındaki belirsizlikten şikayetçi olan Ameliyathane Teknikerleri Sağlık Bakanlığına ulaşabilmek için oluşturmak istedikleri kamuoyuna urfa.com ailesi olarak bizler de destek vermiştik.Ameliyathane Teknikerleri şimdi ise seslerini uzun hava ile duyurmaya çalıştılar.İşte o video;Editör: Bahar Yüksel