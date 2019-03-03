AKP'li Kocamı Komünist Yaptım

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Güngören Belediye Başkan adayı Fatma Akın, verdiği bir ropörtajda başörtülü işçi bir kadının nasıl komünist olduğunu ve TKP’den nasıl aday olduğu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisi ile aynı siyasi görüşe sahip olmayan eşinin de siyasi görüşünü değiştirdiğini dile getiren başkan adayı Akın, “Büyük resmi görünce o da ikna oldu!”



Hürriyet'ten Ayşe Arman’ın ropörtaj konuğu olan Akın'ın açıklamalarında şunlara yer verdi;





Ayşe Arman: "Eşin AKP’liyken nasıl TKP’li oldu? Nasıl bir yol izledin?



Fatma Akın: “Ooooo çok meşakkatli bir süreçti. Ne kadar çok kavga ettik anlatamam. Ondan sonra dedim ki, 'Ya ben niye kavga ediyorum? Onu eğiteyim.' Tabii bunu ona böyle söylemedim, çaktırmadan yapmaya başladım. Cumhuriyet’ten bu yana önemli tarihi dönüm noktalarını gösteren videoları izlettim.”







Ayşe Arman: O videoları nereden buldun?



Fatma Akın: “YouTube’dan. Her şey var! Darbeler, katliamlar, krizler... Valla eşim hiçbirini bilmiyormuş. İnsan tarihe bakınca büyük resmi daha iyi görüyor. O da gördü, doğru yolu seçti."

Akın halktan gelen tepkileri de söyleşide şu şekilde değerlendirdi:









Ayşe Arman: "Sokaklarda çalışma yaparken ne tür tepkilerle karşılaşıyorsun?



Fatma Akın: “'Kızım bu işleri bırak' diyen de var, 'Helal olsun!' diyen de... 'Başındakinden utan' diyen de oluyor, 'Önce başını aç' diyen de... “









Ayşe Arman: Peki n’apıyorsun? Gülüp geçiyor musun? Cevap yetiştiriyor musun?



Fatma Akın: “Fevri çıkışlarım olmuyor. Sadece Fatma değilim orada, bir partiyi temsil ediyorum. Hakaret eden oluyor, 'Senin için de mücadele ediyorum, sen rahat yaşa diye!' diyorum. Sakince kendimi, mücadelemizi anlatıyorum. Bazen dönüp gidiyorlar. Bazen de dinleyip hak veriyor, iyi niyetimi anlayıp özür diliyorlar."









Editör: Bahar Yüksel

