​Şanlıurfa’da Öğrencileri Döven Müdüre Soruşturma Açıldı

Okul Müdürü Öğrencileri Dövmüştü

Milli Eğitim Müdürlüğü Soruşturma başlattı

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- Şanlıurfa’da öğrencilerin müdür tarafından dövüldüğü iddiası- Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldıEdinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'ndeki Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. İddiaya göre okul müdürü, okula geç kalan ve uygunsuz şekilde giyinen öğrencileri dövmüştü.Başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla çekilen o anlar sosyal medyada yayımlanınca, Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.Konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, her şeyin göz önünde olduğunu ve gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirtti.Haberin Ayrıntıları İçin Tıklayınız: "Şanlıurfa'da Skandal Görüntüler, Bu Nasıl Müdür?"Editör: Bahar Yüksel