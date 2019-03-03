​Ak Partili Kuş, Eyyübiye’ye Hayvanat Bahçesi Yapacağım

Eyyübiye’de Kentsel Dönüşüm Sorunu Var

Eyyübiye’de Hayvanat Bahçesi Yapmayı Planlıyoruz

Ak Başkan Adayı Mehmet Kuş, Eyyübiye’de yeni yaşam alanları, sosyal tesisler, hayvanat bahçesi gibi mega projeleri hayata geçirecek Eyyübiye’yi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Moğol ile birlikte Şıh Maksut ve Hacı Bayram Mahallesi’nde düzenlenen ev toplantısına katıldı.İsmail Esin ve Zehra Korkmaz’ın düzenlediği ev toplantısına katılan Kuş, “Toplantıyı düzenleyen İsmail Esin ağabeyimize teşekkür ediyorum. Toplantı oldukça faydalı geçti Onlarla istişarelerde bulunduk. Mahalledeki mevcut sorunları konuştuk. Park ve taziye evi sorununu ivedi bir şekilde çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Eyyübiye’nin genelinde zaten bir kentsel dönüşüm sorunu var. İnşallah 31 Mart gecesi bize başkanlık görevi verildiğinde bu sorunları çözüme kavuşturacağız” dedi.İlçede en büyük projesinin kentsel dönüşüm olduğunu belirten Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş, “Eyyübiye’de amacımız yaşam alanları oluşturmak ve sosyal tesisler kazandırmak. Hatta aday olduğumuz günlerde ilçede hayvanat bahçesi yapmayı planladığımızı söyledik. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile el ele verip bu projelerimizi hayata geçireceğiz” diye konuştu.Toplantının sonunda yanına gelen yaşlı teyzenin “Beni Umre’ye Yollarmısın” teklifine olumlu yanıt veren Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Kuş, teyzeyi umreye gönderme sözü verdi.Editör: Bahar Yüksel