Aziz Aydınlık, Fatma Şahin'in Gözleri Görmüyorsa Göz Doktoruna Götüreyim

Hanımefendiye hadlerini Bildirmelerini Bekliyordum

Gözleri Görmüyorsa Doktora Götüreyim

31 Martta Sandığa Gömülecekler

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Göbeklitepe’yi Gaziantep’in merkezi ilan etmesinin ardından birçok kesimden tepkiler gelmeye devam ediyor. Fatma Şahin’in yaptığı bu açıklamaya bir cevap da Şanlıurfa CHP Milletvekili Aziz Aydınlık’tan geldi.Aydınlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti;Değerli hemşerilerim, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin Hanımefendi, Göbeklitepe ile ilgili talihsiz bir açıklama yapmıştır. Göbeklitepe’nin merkezi Şanlıurfa’dır. İktidar milletvekillerinden bekliyordum ki Fatma Şahin hanımefendiye hadlerini bildirsinler. Ama öyle gördüm ki ne iktidar partisinden ne de belediye başkanlarından hiçbir ses çıkmadı.Değerli hemşerilerim, Göbeklitepe bizim için çok önemlidir. Göbeklitepe'nin merkezi Şanlıurfadır. Bu hanımefendinin gözleri görmüyorsa, iktidar milletvekilleri bunu doktora götüremiyorlarsa Ben Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olarak kendisini doktora götüreyim.Değerli hemşerilerim, öyle biliniz ki seçmenler 31 Mart sabahı bu iktidar milletvekillerini ve iktidarda olan belediye başkanlarını Sandığa gömecektir. Ben burada Şanlıurfa'nın haklarını sonuna kadar savunacağıma Aziz Aydınlık olarak söz veriyorum. Bütün değerli hemşerilerimin saygı ve sevgi ile selamlıyor, Urfa halkına da 31 Mart sabahında başarılar diliyorum.Editör: Bahar Yüksel