Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 03 Mart 2019 15:30:14 Tarihinde eklenmiştir.

Trajikomik Olay! Evini Onardı Diye Hapis Cezası Aldı

​Trabzon'da yaşayan 83 yaşındaki Yusuf Gurbetoğlu'nun başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaşan torunu Furkan Gurbetoğlu, hem dedesinin başına gelenleri hem de kamudaki bürokratik sürecin kimi dönemlerde nelere yol açabildiğini ortaya serdi.

Trajikomik Olay! Evini Onardı Diye Hapis Cezası Aldı

Trabzon'da 1958 yılında kendisine bir ev yapan Yusuf Gurbetoğlu, evinin 2005 yılında Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'kültür varlığı' ilan edildiğini yıllar sonra öğrendi. 83 yaşındaki Gurbetoğlu, aradan geçen yıllar içerisinde evinde bazı tadilatlar yaptırdı. 2017'de mahkemeden gelen yazıyla hayatının şokunu yaşayan yaşlı adam, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalafet suçundan hapis cezası aldı. Mahkeme Başkanı hükmün açıklanmasını geriye bıraktı ancak İl Kültür Müdürlüğü'nün Avukatı, bu karara itiraz etti. Gurbetoğlu'nun hapis yatıp yatmayacağına dair mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.





Kendi evine tadilat yapan Gurbetoğlu'nun başına gelen trajikomik olaylar, İl Kültür Müdürlüğü'nden gelen bir yazıyla başladı.

"Şimdi sizlere ülkemizde güzel bir şeyler yapmanın dönüp dolaşıp insanın başına nasıl bela olabileceğini gösteren trajikomik bir dava anlatacağım" diyen torun Furkan Gurbetoğlu sosyal medya hesabında yaşananları şöyle anlattı:

"Anlatmaktan yoruldum artık, ama derli toplu olarak tüm olayı son kez anlatacağım. Dava 83 yaşındaki dedem Yusuf Gurbetoğlu hakkında.

Fotoğraftaki, 1958 yılında dedem tarafından inşa edilen ev, 2005 yılında Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kültür varlığı ilan edildi. Daha doğrusu edilmiş, biz biraz geç öğrendik. Harika bir şey. Ev inşa ediyorsunuz, sağ olsun devlet koruma altına alıyor.





Biraz geç öğrendik dediğim gibi, ve de enteresan bir usulle. Normalde ne beklersiniz eviniz kültür varlığı ilan edilince? Gelirler evinize, tebrik ve takdir ederler. Derler ki bu ev bundan sonra devletin koruma ve gözetiminde. Bir ihtiyacınız olduğu zaman haber verin falan filan.

Tabii ki öyle olmadı ama. 2017 yılında savcılıktan dedeme gelen bir davetle evimizin kültür varlığı ilan edildiğini resmen öğrenmiş olduk. Yalnız şöyle ufak bir ayrıntı vardı; ilgili davet tebrik ve takdir içerikli değil, tarihi esere zarar verme soruşturması ile ilgiliydi.


 

Damlayan çatıyı onarmak suç sayıldı

Evimizi dedem geleneksel Karadeniz mimarisi ile inşa etmiş vakti zamanında. Malumunuz bu evler ahşap oluyor. Evde çatının damlatmasından dolayı çürüme riski olduğundan çatı kiremitlerini değiştirmemiz gerekti. 2007 yılında çatı kiremitlerini aslına uygun kiremitlerle değiştirdik.

2011 yılında ise tarihi doku ile zerre kadar alakası olmayan, evin inşasından takribi 10-15 sene sonra inşa edilmiş, fotoğraftaki beton tuvalet kısmında dedemin ve babaannemin ilerleyen yaşından dolayı bazı genişletme ve tadilatlar yaptık.

Bu iki olay gerekçe gösterilerek dedeme Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalafet suçundan dava açıldı. Başta önemsemedik açıkçası, zira mahkemenin koruma altına alındığından haberimiz dahi olmayan evimizi tadil ettiğimiz için mahkumiyet vereceğine ihtimal vermedik.

Mahkemeye TCK 30/4 ekseninde haksızlık yanılgısını esas alan bir savunma dilekçesi hazırlayarak sunduk. "İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz.



 

83 yaşında hapis cezası aldı

Bunun üzerine olay tabiatiyle bilirkişiye gitti. Bilirkişi raporunda yapılan değişikliğin tarihi dokuya zarar verdiği belirtilmiş. Üstelik uzman bilirkişilerimiz kanuna açıkça aykırı şekilde hukuki görüş belirtip hüküm verilmesi gereken TCK maddesini işaret etmiş.

Bunun üzerine bilirkişi raporuna itiraz ettik ancak mahkeme itirazımızı değerlendirmeye dahi almadan 1 yıl 8 ay hapis cezası verip hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Evet dedem, tarihi eser ilan edildiğini bilmediği evinin tadilatını yaptığı için hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak işin esas rezil kısmına şimdi geldik. Davanın sonunda hakim bey dedeme demiş ki, dayı demiş ben senin suçsuz olduğunu biliyorum da demiş, eğer demiş beraat ettirirsem demiş, karşı taraf üst mahkemeye gider daha çok mağdur olursun demiş.

 

Avukat itiraz etti

Bilin bakalım daha sonra ne oldu? Kültür Müdürlüğümüzün avukatı hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına itiraz etti. Devletimiz 83 yaşında dedemin illa hapis yatmasını istiyor, neden? Çünkü kendi evine tadilat yaptı. Üstelik tarihi eser ilan edildiğini bilmediği evine.

Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi de Kültür Müdürlüğünün avukatını çok haklı buldu ve HAGB kararını bozup davayı dedeme "sen haklısın dayı" diyen hakime geri gönderdi. Bir hafta sonra duruşma var. Bakalım dedem haklı mıymış değil miymiş göreceğiz.

İstanbul Hukukta son sınıf öğrencisi olan bir vatandaş olarak -ki bunu özellikle belirtiyorum- şu an bu olayı medyaya yansıtmaya çalışıyorum. Çünkü medyanın gücüne, yargı sisteminin adaletinden daha çok güveniyorum.

Bu evi dedem yol olmayan köye sırtındaodun taşıyarak, el arabalarıyla taş taşıyarak, 22 yaşında genç bir delikanlıyken elleriyle yaptı. El emeği göz nuru olan ev şimdi kendisinden korunuyor ve hapis cezası isteniyor. 
 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Kültür
​Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da Kuranı Kerim Okudu
​Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da Kuranı Kerim Okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş Camii'de yatsı namazını kıldıktan sonra Kuran-ı Kerim okudu.
​Yapımı 6 Yıl Sürdü, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Camisi Açılıyor
​Yapımı 6 Yıl Sürdü, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Camisi Açılıyor
Çamlıca Camii’nin yapımı tamamlandı. Yapımı 6 yıl süren cami, Regaip Kandili olan 7 Mart Perşembe günü açılacak.
Harran Üniversitesi’nde Vergi Politika Ve Uygulamalar Tartışıldı
Harran Üniversitesi’nde Vergi Politika Ve Uygulamalar Tartışıldı
Şanlıurfa’da vergi haftası nedeniyle, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından düzenlenen “Vergi Politika ve Uygulamalarında Adalet” konulu panelde vergi bilinci ve adalet başlıkları ele alındı.
Trajikomik Olay! Evini Onardı Diye Hapis Cezası Aldı
Trajikomik Olay! Evini Onardı Diye Hapis Cezası Aldı
​Trabzon'da yaşayan 83 yaşındaki Yusuf Gurbetoğlu'nun başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaşan torunu Furkan Gurbetoğlu, hem dedesinin başına gelenleri hem de kamudaki bürokratik sürecin kimi dönemlerde nelere yol açabildiğini ortaya serdi.
Urfa'da Öğrencilere Yönelik Deprem Ve Yangın Tatbikatı Yapıldı
Urfa'da Öğrencilere Yönelik Deprem Ve Yangın Tatbikatı Yapıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Mehmetçik İlkokulu'nda Sivil Savunma Günü nedeniyle, deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.
​Definecilerin İkiye Böldüğü Tepeden Anıt Mezar Çıktı
​Definecilerin İkiye Böldüğü Tepeden Anıt Mezar Çıktı
Hazine arayan definecilerin iş makinesi ile ikiye böldüğü tepeden çıkan yapının Roma Dönemi’ne ait anıt mezar olduğu belirlendi.
Urfa’da 9 Asırlık İlaç Şişesi Bulundu
Urfa’da 9 Asırlık İlaç Şişesi Bulundu
Dünyanın en eski yerleşim birimleri arasında bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Harran Ören Yeri'nde yapılan kazı çalışmalarında, 9 asırlık ilaç şişesi bulundu.
Dicle Elektrik Çalışanlarına Sahada İSG Eğitimi
Dicle Elektrik Çalışanlarına Sahada İSG Eğitimi
En tehlikeli iş kolunda faaliyet yürüten Dicle Elektrik, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda çalışanlarına sık sık hem teorik hem de pratik olarak eğitimler veriyor. Çalışanların eğitim sırasında öğrendiklerini sahada uygulayıp uygulamadıkları, verilen teçhizatları kullanıp kullanmadıkları ise İSG uzmanları tarafından sahada kontrol ediliyor. Uygulamada aksaklık gören uzmanlar, personele zaman zaman sahada da eğitim vermekten geri kalmıyorlar.
Dünyaca Ünlü Ozan Abdurehim Heyit, İşkence İle Şehit Edildi
Dünyaca Ünlü Ozan Abdurehim Heyit, İşkence İle Şehit Edildi
Çin hükümeti tarafından yaklaşık iki yıl önce tutuklanan Doğu Türkistan'ın dünyaca ünlü halk ozanı Abdurehim Heyit'in, hayatını kaybettiği bildirildi.
Urfa'da İmam Hatip Öğrencileri Afrika’da Su Kuyusu Açtı
Urfa'da İmam Hatip Öğrencileri Afrika’da Su Kuyusu Açtı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kız imam hatip öğrencileri kermesten elde ettikleri paralarla Afrika ülkesi Mali'de 140 ailenin yaşadığı köyde su kuyusu açtı.
Türkiye’de En Az Kitap Okuma Oranında Urfa Sonuncu Sırada Yer Alıyor
Türkiye’de En Az Kitap Okuma Oranında Urfa Sonuncu Sırada Yer Alıyor
‘Türk Halkının Kitapla İmtihanı’ adlı rapora göre dünyada en fazla kitap okuyan ülkelerin başında, yüzde 21 ile Fransa ve İngiltere bulunuyor. Türkiye ise yüzde 0,1’lik kitap okuma oranıyla 86’ncı sırada yer aldı.
​Türkiye’nin İlk Çocuk Köyü Kuruluyor
​Türkiye’nin İlk Çocuk Köyü Kuruluyor
Türkiye’de bir ilk olacak projesi “Çocuk Köyü” için bir animasyon filmi hazırlayan Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, yapılacak olan bu proje çocukların doğal yaşam ile iç içe olmasını hedeflediklerini belirtti.
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:10
Güneş
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:00
Akşam
18:39
Yatsı
19:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿