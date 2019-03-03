​Şanlıurfa, Coğrafi İşaretli Ürün Sayısında Şampiyon

“Coğrafi işaretli ürün sayısında Şanlıurfa şampiyon”

“Tescilli ürünler turizme de katkı sağlıyor”

- Palandöken: "Şanlıurfa coğrafi işaretli ürün sayısında şampiyon"- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:- “406 tescilli 387 tescil bekleyen yerel ürün var”- “Tescilli ürün uluslararası alanda katma değer yaratıyor"- “Yerel ürünlerimizin daha çok tanıtımını yapmalıyız”- “Coğrafi işaretin artması turizm hedefine ulaşmada yardımcı”Türkiye’nin coğrafi işaretli ürün konusunda potansiyelinin çok olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Coğrafi işaretli ürün ve coğrafi işaret için başvuru sayısı artıyor. Şimdiye kadar coğrafi işaret alan 406 ürün, başvuru aşamasında bekleyen ise 387 ürün var. Bu sayıların artması o bölgedeki yerel ekonomiyi güçlendirirken, genel ekonomimizi ve turizmi de olumlu etkiler. Daha fazla tanıtım ile bu ürünlerin sayısını artırarak uluslararası alanda katma değer oluşturmalıyız” dedi.Coğrafi işaret alabilecek daha binlerce ürün olduğunu belirten Palandöken, “Kendimize has ürünlerimiz açısından ülke olarak potansiyelimiz çok fazla. Dolayısıyla üretildiği ile ait özellikler taşıyan ve markalaşabilecek ürün yelpazesi çok geniş. Bugüne kadar 406 ürün coğrafi işaret aldı. Türk Patent ve Marka Kurumunda başvuru aşamasında olan 387 ürün var. Bununla birlikte daha başvuru yapılabilecek ve coğrafi işaret alabilecek binlerce ürün var. Tüm illerimiz coğrafi işaretli ürün sayısını artırmaya yönelik girişimlerde bulunmalı. Bu da en çok reklam ve tanıtımlarla gerçekleşir. Ülkemize uluslararası düzeyde katma değer sağlayacak bu yöresel ürünlerin bilinilirliği arttıkça daha büyük kitleler tarafından rağbet görecektir” diye konuştu.Tescil almış ürün sayısında Şanlıurfa’nın birinci olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Her ilimizin, yöremizin ürünü değerli ve özel, fakat Şanlıurfa ilimiz coğrafi işaret sayısında şampiyon. Tüm Türkiye’de en fazla coğrafi işaret sayısı olan ilimiz 27 tescilli ürün ile Şanlıurfa iken, ürünleri en fazla başvuru aşamasında olan ilimiz ise 42 ürünle Gaziantep. Öte yandan listede dikkat çeken birçok ilimiz de var. Örneğin Bolu’da 23 adet ürün varken bunların yalnızca 2 tanesi tescilli. Sivas’ın 35 ürünü varken 7 tanesi tescilli. Adana’nın 16 ürününde yalnızca Adana kebabı tescil sahibi” diye bilgi verdi.Tescilli ürünlerin turizme de katkısı olduğunu vurgulayan Palandöken, “Tescilli ürün eşdeğerine kıyasla iki kat daha pahalıya satılıyor. Adana kebabı, Gemlik zeytini, İnegöl köftesi gibi birçok tescilli ürünümüzü başka ülkelerin sahiplenmesini neden kabul edelim? Bir ürünün tescil alması, kendi mirasına sahip çıkması ve onu devam ettirmesi açısından çok önemli. Bununla birlikte o ürünü görmek, satın almak, tatmak isteyenler olacağı için turizme de katkısı oluyor. Turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için coğrafi işaret önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle ürünlerin tescil alması için teşvikler ve destekler, reklam ve tanıtım ile desteklenerek artırılmalı” şeklinde konuştu.Editör: Bahar Yüksel