İki Gurup Kavgaya Karıştı

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Şanlıurfa Rabia Meydanında tekme tokat kavga çıktı.Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesindeki Rabia Meydanı'nda çıktı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, tekme, tokatlı kavgaya dönüştü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak 4 şahsı gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Editör: Bahar Yüksel