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Bu haber 03 Mart 2019 12:16:14 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Adayı Baydilli'den Görkemli Seçim Bürosu Açılışı

AK Parti Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin ilçedeki seçim bürosu adeta miting gibi görkemli bir törenle açıldı. Başkan Adayı Baydilli, ‘Karaköprü bugün 31 Mart’ta zaferin bizim olduğunu ilan etti’ dedi.

Başkan Adayı Baydilli'den Görkemli Seçim Bürosu Açılışı

AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli’nin ilçedeki seçim bürosunun açılışı adeta bir mitinge dönüştü. Seçim bürosu açılışına AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, İbrahim Halil Yıldız, MKYK Üyesi Vidan Polat, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ve birçok vatandaş katıldı.
 
Açılışta konuşan Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli, 31 Mart’ın sonucunun bugünden belirlendiğini dile getirerek açılışa katılan vatandaşlara teşekkür etti.
 
Başkan Baydilli şunları söyledi: “3,5 yıldır görev yaptığım Karaköprü’de tekrar aday gösterilmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Bugünden sonra da Karaköprü’müzde yaptığımız hizmetlerin kat kat fazlasını yapıp ilçemizi Güneydoğu’nun parlayan yıldızı haline getireceğiz. Buradaki kalabalığı görünce Allah’ın izniyle 31 Mart gecesinin zafer seslerinin geldiğini görüyorum. 31 Mart gecesinin zaferini şimdiden kutladığınız için siz değerli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”


 
AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ise coşkuyu görünce Karaköprü’de Metin Baydilli’nin Karaköprü’de tekrar seçileceğine emin olduğunu dile getirdi. Polat, “Bu şehri kalkındırmak içi AK kadrolar hizmetinizde olacak. Sizler de 31 Mart’ta bizleri mahcup etmeyeceksiniz İnşallah” diye konuştu.
 




AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız Karaköprü’nün Metin Baydilli gibi bir başkana sahip olduğu için şanslı olduğunu kaydederek, “Metin Başkanımız yaptığı güzel hizmetlere 31 Mart sonrası da fazlasıyla devam edecektir. 31 Mart’ta kadar kapı kapı dolaşacağız, çalışacağız çünkü AK Parti hizmet eden ve çok icraat yapan bir partidir” dedi.


 

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan da seçim bürosu açılışının Karaköprü’ye hayırlı olmasını dilerken, “41 kere Maşallah diyorum bu coşkuya. Buradaki bütün arkadaşlarımız birer aday gibi çalışacaktır. Allah’ın izniyle 31 Mart’a şer güçler yine hüsrana uğrayacaktır ve bunun mesajı bugün Karaköprü’den verildi” diyerek açılışa katılan vatandaşlara teşekkür etti.
 




AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise davaya verdikleri desteklerden dolayı vatandaşlara şükran borçlu olduklarını belirterek, “Şanlıurfa ben inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ak kadrolara olan inancını, desteğini devam ettirecektir. Sizlerin desteğiyle biz çok daha iyi hizmetleri buraya getireceğiz, çalışacağız” diyerek vatandaşlardan Metin Baydilli’ye destek istedi.
 



AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise Karaköprü’nün kararını verdiğini dile getirerek, “Halk diyor ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül ve Karaköprü Belediye Başkanı da Karaköprü’nün yiğit evladı Metin Baydilli’dir. Metin Baydilli diyecek ki ilçemin şu sıkıntısı var çözelim ben de diyeceğim ki başım gözüm üstüne. Siz ne istiyorsanız bizim projemiz o olacaktır Allah’ın izniyle. Açılışın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
 
Seçim bürosu açılışının ardından Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli büroda vatandaşlarla buluşarak sohbet etti.

 
 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
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