Fatma Şahin Göbeklitepe'den Nemalandı

Çok Büyük Bir Merkez Olmanın Başlangıcını Yaptık

Göbeklitepe’nin Merkezi Gaziantep’tir

Faydasız Dedikodular Şehrimizin enerjisini Tüketiyor

Şanlıurfa’da Göbeklitepe İçin ne yapıldı

2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi ile beraber gözler Şanlıurfa’ya çevrildi. Bu yıl Şanlıurfa’ya 2 milyon turistin geleceği beklenirken, komşu şehir olan Gaziantep’in Belediye Başkanı Fatma Şahin çıktığı bir TV programında sar ettiği sözler Urfalıların hassas duygularını istismar edildiği olarak değerlendirildi.İşte Fatma Şahin’in Fox TV Çalar Saat Programında Göbeklitepe ile ilgili söylediği o sözler;"Bizim en büyük göçümüz kültürel mirasımızdır. Roma döneminin en güzel dönemini burada göreceksiniz. Hitit, Kargamış, buraya geleceksiniz. Osmanlının hanları ve hamamları Selçuklunun zarafeti, Cumhuriyet Döneminin modernliğini bu şehre geldiğinizde 5 antik şehri aynı anda görebiliyorsunuz. Rum Kale ile Fırat ve şuanda 3 tane eserimiz UNESCO’nun geçici listesinde yer alıyor. Biz iki gün önce çok büyük bir merkez olmanın başlangıcını yaptık. Ve biliyorsunuz lezzetin başkentiyiz. Ama şuanda ikinci merkez olacağız. Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün başkenti oluyoruz. Bu ne demek, bütün dünyadaki Arkeoloji turlarının rotasını Gaziantep’e çeviriyoruz.”Fox TV Çalar Saat Programı sunucusu İsmail Küçükkaya’nın 2019 yılı Göbeklitepe Yılı olacak demesinin ardından cevap vermekten gecikmeyen Şahin “2019 yılı Göbeklitepe olacka ama Gaziantep rotasıyla” diyerek açıklamalarına şu şekilde devam etti;“Göbeklitepe’ye gelen herkes merkez burası olduğu için buraya gelerek bu hattı kullanacaklar. Göbeklitepe ile ilgili yapılacak bütün çalışmalar Gaziantep rotası ile yapılacak. Çünkü insanlık tarihi kadar eski bir coğrafya burası. Antik kazılardan çıkarılan eserlerin analizleri artık Avrupa’da değil Gaziantep’te yapacaklar. Arkeoloji Laboratuvarını burada kuruyoruz. Muhteşem bir gelecek bizi bekliyor.”Şahin’in bu açıklamalarından sonra Şahin’e tepkiler gecikmedi. Özellikle Şanlıurfa’da bulunan ve çok büyük önem arz eden Göbeklitepe gibi bir yapının Gaziantep’e mal edilmesini ve basında insanların farklı yönlendirilmesini eleştiren Urfalılar, Urfa’nın hassas duygularının istismar edildiğini vurguladı.Konu ile ilgili Şanlıurfa Kültür ve Mirası Koruma Derneği şu açıklamalarda bulundu;“Göbeklitepe 12000 yıl evvel Urfa’daydı, 12000 yıl sonrada Urfa’da olacaktır… Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin'in "Gaziantep Arkeoloji Merkezi Olacaktır." beyanını "Göbeklitepe’nin merkezi olacaktır” olarak servis ederek, halkımızın hassas duygularını istismar etmek gazetecilik etiği ile asla bağdaşmamaktadır..Şanlıurfa Kültürel Mirası Koruma Derneği olarak, Şanlıurfa’nın kültürel miraslarının bölgenin turizm potansiyeline önemli bir güç kattığına inanıyoruz. Bu konuda bölge şehirlerinin güç birliği yapmasını önemsiyoruz. Komşu illerimizin Göbeklitepe’nin reklamlarını yapmasının en başta Şanlıurfa turizmine katkı sunacağı gerçeğini asla göz ardı etmiyoruz. Komşu illerle duygusal rekabetler yerine ortak hareket etme ve sahip olduğumuz potansiyellere katma değer ekleme yollarını aramalıyız. Faydasız dedikodular şehrimizin enerjisini tüketmekten başka hiçbir şeye yaramamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.Şanlıurfa Kültürel Mirası Koruma Derneği Başkanlığı.”Öte yandan komşu şehir olan Gaziantep’in kültür ve turizm alanında yaptığı çalışmaları basın ile vatandaşlara duyurduğunu, yapılan veya yapılacak olan projelerle sürekli tanıtım reklamlarının yapıldığını belirten Urfalı vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin “Göbeklitepe” gibi dünya tarihini değiştiren bir yapı için çaba sarf etmemeleri, 31 Martta yapılacak seçimlerde aday gösterilen hiçbir belediye başkan adayının Urfa’nın kültür ve mirası ile çok ilgilenmediği ve bununla alakalı projeler sunmadığı da oldukça eleştirildi. Şanlıurfa’nın sahip olduğu koca bir mirasın başkaları tarafından sahiplenildiği kadar Şanlıurfa’nın sahiplenmemesi vatandaşın dert yakınmasına neden oldu.Editör: Bahar Yüksel