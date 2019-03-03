​85 Memura Hayali Araba Sattı

58 Adrese Eş Zamanlı Operasyon

Kamu Görevlisi Olduğunuz İçin İndirim Yapıyoruz

85 Kamu Görevlisini 550 Bin TL Dolandırdı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen suç örgütüne yönelik Adana merkezli 7 ilde 57 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönetmek ve bu örgüte üye olmak' suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 57 şüphelinin yakalanması için şafak vakti 28 Şubat günü Adana, İzmir, Antalya, Bursa, Giresun, Hatay ve Malatya illerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonlarda şu ana kadar 42 şüpheli gözaltına alındı. Polisin yaptığı çalışmada suç örgütünün liderliğini Ali Ç. isimli bir zanlının yaptığı belirlendi. Planlı yürütülen çalışmalarda, zanlıların kendilerini bir ilin en uzak ilçesinin ‘icra müdürü’ olarak tanıtıp özellikle kamu görevlilerini arayarak, "Hakim hanım icralık otomobili kamu görevlilerine satılması talimatı verdi. Elimizde güzel temiz bir otomobil var. Bunun değeri 40 bin lira ama size bunu kamu görevlisi olduğunuz için yüzde 20 indirimli vereceğiz, eğer paranın değerinin tamamını verirseniz bundan da yüzde 6 indirim yapacağız" diyerek kandırıp daha önceden açtıkları hesaba parayı yatırdıkları öğrenildi. Ayrıca zanlıların hesap başkasının ismine kayıtlı olduğu için kamu görevlilerinin güvenini kazanmak için hesabın da bir avukata ait olduğunu söyledikleri belirlendi. Polis örgütün birçok ildeki kamu görevlisini arayarak bu yöntemle dolandırdığı ve icradan satılık olan otomobilin de hepsinin aynı marka model bir hayali otomobil olduğu saptandı. Polis dolandırıcıların aynı marka model otomobili satmaya çalışmasının nedeninin de bu otomobil hakkında dolandırıcıların çok iyi bilgiye sahip olmasından kaynaklandığını ancak böyle bir otomobilin olmadığını, otomobilin hayali olduğunu saptadı.Polis örgütü takip etmeye başlamadan önce hayali otomobil ile 85 kamu görevlisinden 550 bin lira para dolandırıldığını belirledi. Ancak polisin takibe başlamasından sonra dolandırılmaya çalışılan 24 kamu görevlisinin 450 bin lirasının kurtarıldığı öğrenildi.İzmir'de yakalanan çete lideri Ali Ç. Adana'ya getirildi. Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Ali Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Editör: Bahar Yüksel