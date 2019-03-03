​Mehmet Akif Alakurt, Türk Kadınları Çıkarcıdır

Çıkarları İçin Mükemmel Kadını Oynayana Türk Kadını Denir

Annem Silahla Araba Kurşunladı

Eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabında 'Türk kadını' hakkında tepki çeken bir paylaşımda bulundu.Daha önce yaptığı açıklama daoyunculuğu bıraktığını dile getiren Mehmet Akif Alakurt,Türk kadını için şu paylaşımda şunları dile getirdi;"Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)"Sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça tepki alan Alakurt, gelen tepkilerden sonra sosyal medya hesabını gizledi. Yaptığı açıklama ile birçok kullanıcının tepkisine neden olan Alakurt’a 'Senin annen de bir Türk kadınıydı' şeklinde gelen bir yoruma ise Alakurt şu cevabı verdi: “Annem silahla araba kurşunlayacak kadar Türk kadınıdır.”Editör: Bahar Yüksel