​Hikmet Başak, Ak Partililer Olarak Oyumuzu Cumhur İttifakına Vereceğiz

Özyavuz, Lütfen Birbirimizi Kırmayalım

Desteklerini Gösteren Başak Ailesine Teşekkür ediyoruz

AK Parti Akçakale Belediye Başkan aday adayı Hikmet Başak Cumhur ittifakına desteklerini gösterdiler. Harran’da MHP’den Cumhur İttifakı adayı olan Mahmut Özyavuz’un seçim bürosunu ziyaret eden ve Akçakale'de ciddi bir denge unsuru olan Hikmet Başak, akrabaları ile katıldığı ziyaretinde “Cumhurbaşkanımızın emriyle biz tüm Ak partililer Cumhur ittifakının yanında hareket edeceğiz oyumuzu Cumhur ittifakına vereceğiz” ifadelerini kullandı.Şanlıurfa MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz’un da aralarında bulunduğu ziyarette açıklamalarda bulunan Urfalı Milletvekili İbrahim Özyavuz, misafirlere açıklamalarda bulundu.Özellikle sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlara değinen İbrahim Özyavuz şunları ifade etti; “Lütfen sosyal medya üzerinden birbirimizi kırmayalım. Kimseye kırıcı sözler sarf etmeyelim. Kendimizi tabi ki anlatalım. Ülkedeki sorunları dile getirelim. Cumhur İttifakının bu ülkenin bekası için ne kadar önemli olduğundan bahsedelim. Ama birbirimizi kırmayalım.”Şanlıurfa MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz, AK Parti Akçakale Belediye Başkan aday adayı Hikmet Başak’ın ziyaretinde ve desteğinden memnun olduklarını söylerek açıklamalarda bulundu.Özyavuz;Bugün aramızda önemli isimler var. Bu isimlerle her ne kadar siyasi görüşlerimiz ayrı olsa da daha önceden de dostluğumuz vardı. İki büyük liderimizi aldığı karar ile Cumhur İttifakına desteklerini gösteren Hikmet Başak ve akrabalarına bugün aramızda oldukları için, yanımızda oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.Editör: Bahar Yüksel