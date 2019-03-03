​Türkiye, Avrupa’nın Diş Macunu Üssü Oluyor

Öncü Dental, 7 milyon TL yatırım ve iki yıllık Ar-Ge çalışması sonucu üretim bandına soktuğu kanal eğesi ’T-Endo’yu dünya pazarlarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, tasarımı ve tedavi protokolü yüzde 100 yerli olan ürünün Türk endodonti sektöründe bir ilki temsil edeceğini söyledi. 2023 hedefi ise 30 ülkeye ihracat.
Dünyanın ikinci en büyük fuarı olan Dubai’deki Uluslararası Diş Hekimliği Fuarı’nda (AEEDC 2019) yerli üretim ağız ve diş sağlığı ürünlerini dünya pazarlarına sergileyen Öncü Dental'in 7 milyon TL yatırımla üretim bandına giren kanal eğesi ’T-Endo’, fuarın en fazla ilgi gören ürünlerinden biri oldu.
Ağız ve diş sağlığı sektörü iki kat büyüyecekTürk ağız ve diş sağlığı sektörünün 500 milyon dolarlık sektörel hacme sahip olduğunu söyleyen Uçar, “2025’te bu rakamın 1 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyoruz. Şu anda ülkemizde 30 bin diş hekimimiz var. 2025’te bu rakam 60 bine çıkacak. Bundan yola çıkarak sektörün de iki kat büyüyeceğini öngörüyoruz” dedi.
Tasarımı ve tedavi protokolü yüzde 100 yerliEndodonti alanında yerli üretimle ilgili bir boşluk gördüklerini ve ardından harekete geçtiklerini ifade eden Uçar, “Yüzde 85’i ithalat, yüzde 15’i de yerli üretim olan bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Ancak bu alanda yüzde 100 dışa bağımlı olduğumuzu gördük ve bu alanda yatırım yapmaya karar verdik. T-Endo markalı kanal eğesi ürünümüz için bugüne kadar 7 milyon TL yatırım yaptık.Tasarımı ve tedavi protokolü bize ait olacak şekilde çalışmalarımızı başlattık. CE prosedürlerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Editör: Bahar Yüksel
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