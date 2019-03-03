Şanlıurfa'da Skandal Görüntüler, Bu Nasıl Müdür?

Geç Kalan Öğrencilere Okul Önünde Dayak

Şanlıurfa-Viranşehir‘de Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okul müdürünün okula geç kalan öğrencileri döverken, kaydedildiği iddia edilen görüntüler tepki çekti.Olay Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü, okula geç kalan öğrenciler okul kapısında karşılayarak, geç kaldıkları için dayak attığı iddia edilen görüntüler, okuldaki diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sabahın ilk dersine geciken öğrencileri bekleyen okul müdürünün öğrencilere tokat attığı ve kulaklarını çekerek azarladığı söylendi.Lise öğrencilerinin okul önünde dayak yerken çekildiği iddia edilen görüntüleri sosyal medyada oldukça tepki topladı. Yine iddialara göre okul müdürünün konu ile ilgili şikayet edilmesi üzerine soruşturma yediği de söylendi.Editör: Bahar Yüksel