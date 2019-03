Erdoğan, Bugüne Kadar Sadece Hizmet Siyaseti, Eser Siyaseti Yaptık

“Bizim Arkamızda Halk Var”

Rize’ye Yapılan Yatırımlar

“Bugüne Kadar Sadece Hizmet Siyaseti, Eser Siyaseti Yaptık”

“Girişimcilerimizin İyi Günlerinde Olduğu Gibi Kötü Günlerinde De Yanlarındayız”

“Elektrik Sulama Tarifesini Tüm Tarımsal Faaliyetleri İçine Alacak Şekilde Genişleteceğiz”

“Yavuz Gemisi Yakında Akdeniz’de Petrol Sondaj Çalışmalarına Başlayacak”

“Her Alanda Yerli Ve Millî Çözümler Peşinde Koştuk”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında AK Parti Rize mitingine katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.Konuşmasının başında, “Başındaki çemberin / Dalı var çiçeği yok / Ha bu deli gönlümün / Senden geçeceği yok” şeklindeki Karadeniz türküsünün sözlerini okuyarak, “Benim gönlüm Rize’den vazgeçmez, Allah’ın izniyle Rize de bizden vazgeçmez” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’den aldığı güç, enerji ve moralle 31 Mart’a kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Miting alanında bulunan dev ekrandan, bölücü terör örgütü güdümündeki parti yetkililerinin PKK-YPG-PYD terör örgütleri ve örgüt elebaşı lehine ve Cumhur İttifakı aleyhine yaptıkları açıklamaları vatandaşlara dinleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Bizim arkamızda PKK var’ diyen söz konusu parti yetkilisinin açıklamasını hatırlatarak, “Bizim arkamızda da halk var, Hak var” diye konuştu.Son 17 yılda Rize’ye 18 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarına işaret ederek eğitimde, şehre bin 800 yeni dersliği, 4 bin 526 kişi kapasiteli yurt binalarını, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, spor salonları ve sahalarının yanı sıra adını taşıyan bir üniversiteyi kazandırdıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 689 milyon lira, Rizeli girişimcilere 1,5 milyar lira ve çiftçilere 2,5 milyar lira destek sağladıklarını hatırlattı.Rize’de 10’u hastane 28 sağlık tesisini hizmete sunduklarını, yedi tarihî eseri restore ettiklerini, 20 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 162 km’ye çıkardıklarını, 2 bin 708 konut projesini hayata geçirdiklerini, 56 adet taşkın koruma tesisini inşa ettikleri sözlerin ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihale sürecinde sona yaklaşılan şehir hastanesini şehre kazandıracaklarını, yapımı devam eden ve 2022 yılında hizmete açılması beklenen Artvin-Rize Havalimanı’nı 2020 sonuna yetiştireceklerini açıkladı.Konuşmasında; eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, sulama, turizm, teknoloji ve sanayi alanlarında şehirde yapımları hâlen devam eden ya da proje aşamasında olan yatırım ve hizmetlerden de örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları tüm bu çalışmalar sayesinde uzun yıllar göç veren Rize’nin nüfusunun artmaya, şehrin potansiyeline uygun şekilde gelişmeye başladığına dikkat çekti.Türkiye güçlenip zenginleştikçe, bundan 81 il ve 82 milyon vatandaşın faydalandığını belirterek yaptıkları her yatırımı, hayata geçirdikleri her projeyi, kazandırdıkları her hizmeti bu yolda atılmış bir adım olarak gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bugüne kadar sadece hizmet siyaseti, sadece eser siyaseti yaptık. Buna karşılık birileri hep istismar siyasetiyle, kötümserlik yayarak, olumsuzluk pompalayarak kendilerine alan açmaya çalıştı. Milletimizin moralini bozmak için yapmadıkları işgüzarlık kalmadı” diye konuştu.Bu çevrelerin şimdi de işsizliği dillerine doladığına değinerek Türkiye’de AK Parti hükûmetleri döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkartarak, Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfusun artmasına kadın ve gençlerin işgücüne katılım oranlarının yükselmesine rağmen böyle bir istihdam başarısını ortaya koyabilmelerinin gerisinde, istikrar ve güven içinde Türkiye’yi her yıl yüzde 6 oranında büyütmelerinin olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan işsizliğin düşürülmesi için yeni bir hamle yapacaklarını açıkladı ve şunları kaydetti: “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile beraber bir hamle yapıyoruz ve üç ay boyunca ücreti, sigortayı, primleri, vergileri biz üstleneceğiz ve burada TOBB da destek verecek ve tüm işverenlerimizle beraber yılsonuna kadar 2,5 milyon işsize inşallah iş temin etmiş olacağız. Ve adımlarımız kararlı bir şekilde sürüyor. Tüm işverenlerimizi devletin kendilerine sergilediği bu imkândan faydalanmaya davet ediyorum. Biz girişimcilerimizin iyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de yanlarındayız. Bu anlayışla desteğe ihtiyaç duyan girişimcilerimizin çalışanlarının üç aylık ücretlerini kısa çalışma ödeneği kapsamında biz üstleniyoruz.”“Burası Türkiye, burada iş var” sloganıyla yürütülecek seferberliği hedeflerine ulaştırmakta kararlı olduklarını, ilgili bakanlık ve kurumların hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda ekiplerin sahada çalıştığını, yakında proje ile ilgili müjdelerin alınmaya başlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu kampanyaya destek veren her işverenimiz sadece ülkesinin değil aynı zamanda kendisinin de geleceğine sahip çıkmış olacaktır. Türkiye’yi elbirliğiyle büyüttük, bugünlere getirdik, inşallah 2023 hedeflerine de yine aynı şekilde ulaştıracağız” şeklinde konuştu.Konuşmasında, elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişleteceklerini açıklayarak, “Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, seracılık yapanlar da artık tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecekler” müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu uygulamayla üreticilere yıllık 500 milyon liralık bir destek sağlanmış olacağını dile getirdi.Hâlen Akdeniz’de petrol arama faaliyetini sürdüren Fatih sondaj gemisinden sonra, adını ‘Yavuz’ olarak belirledikleri ikinci sondaj gemisinin de geldiğini ve şu anda bakım ve kontrol çalışmalarının devam ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz gemisinin de yakında Akdeniz’de petrol sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurdu.Yavuz sondaj gemisinin, aynı standartlara sahip dünyadaki 16 ultra derin sondaj gemisinden biri olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: , “Türkiye olarak, Doğu Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki doğal gaz ve petrol haklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız. Fatih ve Yavuz adlı gemiler bu doğrultuda atılmış önemli birer adımdır. Sondaj işi bir yönüyle hesap kitap, teknik işidir, bir yönüyle de nasip işidir. Her arayan bulamaz. Ama bulanlar, arayanlardır. Biz de araya araya inşallah bulacağız. Gemilerimizin çalışmalarından müjdeli haberler alacağımız günlerin inşallah çok yakın olduğuna inanıyorum.”Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinin bu çalışmalardan da çok rahatsız olduğunu belirten ve söz konusu partiye mensup bir milletvekilinin TBMM’de gündeme getirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konuyu Rumların ağzıyla Meclis’te gündeme getirdiler. Öne sürdürdükleri iddialarla Yunan gazetelerinde manşete çıktılar. Akdeniz’deki faaliyetlerimizden hazımsızlık duyan kim varsa hepsinin ekmeğine yağ sürdüler” değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunurken içeride böyle bir saldırıya maruz kalmamız gerçekten çok manidardır. Bu durum, CHP’nin sadece FETÖ ve bölücü örgütle değil aynı zamanda Kıbrıs Rumlarıyla da beraber yürüdüğünü gösteriyor. Biz her alanda yerli ve millî çözümler peşinde koşarken, onlar Türkiye’nin düşmanlarıyla aynı dili konuşuyor, aynı saldırıları yapıyorlar. Bakınız şu anda bulunduğumuz yerde cep telefonlarıyla iletişim, yerli baz istasyonumuz ULAK tarafından sağlanıyor. Mitingimizin sosyal medyadaki yayınları ULAK baz istasyonları üzerinden gerçekleştiriliyor. Türkiye bunların eline kalsa, inanın yerli ve millî baz istasyonlarımızı teker teker sökerler. Çünkü bunların sicili bozuk sicili. Geçmişte Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması, her alanda kendi ayakları üzerinde durması için atılan hangi adım varsa hepsini bunlar engelledi. Engelleyemediklerini de tıpkı savunma sanayimizde, tıpkı otomobilimizde yaptıkları gibi sabote ettiler.”Söz konusu partiye 31 Mart’ta hak ettiği dersi vereceklerini belirterek vatandaşları 31 Mart seçimlerinde demokrasiye, millî iradeye sahip çıkmaya, ‘tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi’ demeye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını “Rize merkezde ve ilçelerdeki belediye başkan adaylarımızı ben size emanet ediyorum, Rize’yi de inşallah onlara emanet ediyorum. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” sözleriyle tamamladı.Editör: Ahmet Şen