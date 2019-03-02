İki Aşiret Daha Menderes Atilla Dedi

Aşağı Esence Kırsal Mahallesi sakinleri ve Bini Hilal Aşireti 31 Mart yerel seçimlerinde Menderes Atilla'ya destek verme kararı aldı. İlçe merkezinden destek yürüyüşü yapan yüzlerce Ceylanpınarlı vatandaş daha sonra parti seçim bürosu önüne gelerek desteklerini ifade etti.Menderes Atilla, katılım sağlayan aşiretlerin ileri gelenleri ve aşiret mensuplarına teşekkür ederek, "İşte bu destek bizleri 31 Martta zafere taşıyacaktır" dedi.Miting havasında gerçekleşen katılımda yüzlerce kişi Demokrat Parti’ye katılım sağladı.Editör: Ahmet Şen