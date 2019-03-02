AK Parti Bozova Belediye Başkan Adayı Suphi Aksoy, Kırsal Mahallelerde



Birlikte Çalışarak Başaracağımızı Anlatıyoruz

Ev Toplantılarını Da Aralıksız Olarak Sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart’ta Şanlıurfa’da

-“Gidilmedik ev, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız”Bozova kent merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde de seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Bozova Belediye Başkan adayı Suphi Aksoy, gidilmedik ev, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacaklarını söyledi.AK Parti Bozova İlçe Başkanı Süleyman Deveci ile birlikte Yaylak Mahallesinde esnaf ve vatandaş gezilerine devam ettiklerini belirten AK Parti Bozova Belediye Başkan adayı Suphi Aksoy, “Bozova için yapacağımız projelerimizi Yaylak Mahalle sakinlerimize anlatmaya devam ediyoruz. Yaylak Mahallemizde esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz ve Bozova'mız için el ele gönül gönüle birlikte çalışarak başaracağımızı anlatıyoruz. Gönüllere misafir olmaya geldiğimizi belirtiyoruz. Ben değil biz olacağız. El ele gönül gönüle hep birlikte başaracağız Yaylak Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz esnaf ve vatandaş ziyaretimizde ilgi gösterip güler yüzleri ve sıcak sohbetleri ile içimizi ısıtan bütün mahalle sakinlerimize teşekkür ederiz. Yaylak Mahallemizde esnaf ve vatandaş ziyaretlerimize hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.Yaylak Mahallesinde gerçekleştirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretimizde projelerinin tanıtımına devam ettiklerini belirten ve Bozovalıların gönlünde taht kuran AK Başkan adayı Suphi Aksoy, “Yaylak Mahallesinde gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretimizde fırıncı kardeşlerimizi ziyaret edip, ekmeklerini bölüştük. Ev toplantılarını da aralıksız olarak sürdürüyoruz. Kırsal Mahallelerde Budaklı, Boztepe, Aylan, Şanlıavşar, Arıkök mahallelerini de gezdik. Her gittiğimiz yerde yaşlıların duasını, gençlerin desteğini görmek, bize gösterilen ilgi, alaka ve sevgi bizi daha çok çalışmaya teşvik ediyor” diye konuştu.AK Parti Bozova Belediye Başkan Adayı Suphi Aksoy, “Gönül Belediyeciliğinin Mimari, Genel Başkanımız ve Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Cuma günü şanlı şehrimiz Şanlıurfa'ya geliyor” diyerek Bozovalı hemşehrilerini Şanlıurfa’da Cumhurbaşkanımızı dinlemeye davet etti.Editör: Ahmet Şen