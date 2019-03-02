AK Vekil Özşavlı’dan AK Başkan Adayı Ekinci’ye Destek

Var Gücümüzle Çalışacağız

İlçemizi İstikrarlı Bir Şekilde Geliştireceğiz

-“Viranşehir bizim, birlikte yükseltelim”AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı da, AK Parti Viranşehir İlçe Belediye Başkan adayı Salih Ekinci’nin Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret ederek, orada bulunan vatandaşlara hitap etti.Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Salih Ekinci, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ve İlçe Teşkilat mensupları ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında çalmadık kapı, ayak basmadık yer bırakmayacaklarını, hep birlikte çok çalışarak Viranşehir'e hak ettiği hizmeti getirecek iradeye sahip olduklarını belirterek, “Viranşehir bizim, birlikte yükseltelim” diyerek herkesin dua ve desteğini istedi.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, “Modern bir Viranşehir Hedefi ile esnafımızı güçlendirecek, şehrimizi bölgenin en güçlü ekonomisine sahip şehirler arasına almak için var gücümüzle çalışacağız. Destekleriniz ile birlikte başaracağız” diyerek Viranşehirlilerin hep birlikte el ele vererek ilçeyi kalkındırmanın, insanların refah düzeyini yükseltmenin ve huzurun sağlanması için ellerinden geleni esirgememesi gerektiğini söyledi.Sıkmadık el, çalmadık kapı ve girmedik yürek bırakmayacaklarını söyleyen AK Parti Viranşehir İlçe Başkan adayı Salih Ekinci, “Belediyemiz bünyesinde kuracağımız Proje ve Ar-Ge Birimi ile hiçbir işi şansa bırakmadan, bütün yatırımlarımızı projelendirecek ve planlayacağız. Kısa, orta ve uzun vadede hedeflerle, 5 yıllık bir kalkınma planı hazırlayacak, ilçemizi istikrarlı bir şekilde geliştireceğiz. İlçemizin kalkınması, gelişmesi ve iktidar hizmetlerinden faydalanması için Viranşehir Belediyesinin mutlaka AK Belediyecilikle tanışması gerek. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın talebi neyse projelerimiz o olacak” dedi.AK Başkan adayı Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında Ceza Evi ve 28 Mart caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnafların yoğun ve sıcak ilgisiyle karşılanan Başkan adayı Ekinci, yerel seçimlerin önemine anlatarak, esnaflardan dua ve destek istedi.AK Parti Viranşehir Gençlik Kolları üyeleri de, Viranşehir ilçesi genelinde Esnaf ve Vatandaşları ziyaret edip, AK Parti Belediye Başkan adayı Salih Ekinci’nin tanıtım broşürlerini dağıtıyorlar.Editör: Ahmet Şen