Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

BOTAŞ'ı 60-53 Mağlup etti

-Fenerbahçe mücadeleye; Birsel, Tuğçe, Plum, Vaughn ve Veremeyanka beşiyle başladı.Kadınlar Türkiye Kupası final mücadelesinde Fenerbahçe ile Botaş karşı karşıya geldi.İlk yarıyı 23-37 önde kapatan Fenerbahçe, karşılaşmadan 53-60'lık skorla galip ayrılarak Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde BOTAŞ'ı 60-53 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, kupasını maçtan sonra düzenlenen törenle aldı. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki maçın ardından büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, mutluluklarını salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.Şampiyon Fenerbahçe takımının kupası ve oyuncuların madalyaları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan tarafından takdim edildi.Editör: Ahmet Şen