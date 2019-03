Ak Kadroların Teşkilat İçi İstişare Toplantısında Buluştu

Şanlıurfa’mızın Kaderi Ak Partimizin Kaderi Olmuştur

Tevazuyu Elden Bırakmayacağız

Bu Dava Ülkenin Davası, Ümmetin Davası

Halkımızın Ümidi Bizleriz

Bize Muhalefet Zarar Veremiyor

Ak Parti Bir Dava Partisidir

Gitmediğimiz Yer Bizim Değildir

-“Kazanan Şanlıurfa olacak”Toplantıya; AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, TBMM İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç.Dr. Halil Özcan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Ecz. Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, İl Başkanı Bahattin Yıldız, İlçe Teşkilat Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Av. Bekir Kan, Haliliye Belediye Başkan adayı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkan adayı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkan adayı Metin Baydilli, Akçakale Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçınkaya, Birecik Belediye Başkan adayı Belediye Başkan adayı Mahmut Mirkelam, Ceylanpınar Belediye Başkan adayı Abdullah Aksak, Hilvan Belediye Başkan adayı Aslan Ali Bayık, Halfeti Belediye Başkan adayı Şeref Albayrak, Siverek Belediye Başkan adayı Şeyhmus Aydın, Suruç Belediye Başkan adayı Mustafa Yüksel, Viranşehir Belediye Başkan adayı Salih Ekinci, Bozova Belediye Başkan adayı Suphi Aksoy ile Şanlıurfa Belediye Meclis üye adayları ile katıldı.AK Parti Şanlıurfa Teşkilat içi İstişare toplantısının hayırlara vesile olması dileğiyle katılan teşkilat mensuplarının tamamını selamlayarak konuşmasına başlayan İl Başkanı Bahattin Yıldız, “AK Parti kurulduğu ilk günden itibaren insanı ve insana hizmeti merkeze alan, her kademesiyle hizmeti işleyen, liderinin hizmet aşkını ülkemizin en ücra köşesine ulaştırmış, bilimi ve teknolojiyi kullanarak çağa uygun hareket eden, BEN değil BİZİ öne çıkararak model oluşturmuş bir erdemliler hareketidir. Bugün Türkiye’nin kaderi AK Partimizin kaderi olmuştur. Şanlıurfa’mızın kaderi AK Partimizin kaderi olmuştur. Yerelden merkeze AK kadrolar her zaman halk için vardır. 17 yıldır AK Partimiz milletimizin güler yüzü, gönüldaşı oldu. Hatırlayalım; dükkânını aylarca siftahsız kapatan esnaflarımızı, muayene olmak için günlerce sıra bekleyip ilaç kuyruklarda bekleyen insanlarımızı, ölüsünü morgdan alamayan vatandaşlarımızı. İş ve yolu, hizmeti, aşı, eğitimi, sağlığı, medeniyeti en ücra yerlere partimiz götürmüştür. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmaya yönelik her türlü hizmeti liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan götürmüştür. Yorulduğumuzda lütfen şunu unutmayalım ki; eski Türkiye’yi, eski Şanlıurfa’yı hatırlayalım. Hizmet aşkına Belediye Başkanıyla, Belediye Meclis üyelerimizle, teşkilatlarımızla bu zor günlerde, zor zamanlarda sıkı sıkıya birbirimize bağlı olmalıyız. AK Partimiz; daima özgürlüğü, adaleti, kalkınmayı, kardeşliği vazgeçilmez değerler kabul eden bir siyasetin adıdır. Bizim demokrasi anlayışımızda vatandaşımızın mutluluğu, özgürlüğü, huzuru, refahı en büyük değer kaynağımızdır. 17 yıldır milletimiz, ülkemizin kaderini AK Partimize teslim etti. 17 yılımızı dolu dolu geçirdik. Hem güveni, hem istikrarı, hem huzuru sağlayarak başarıyı elde ettik. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Bu davanın bir neferi olmak için illaki İl Başkanlığı, Milletvekilliği, Belediye Başkanlığının hiçbir önemi yok. Burada önemli olan; hiçbir bağı olmadan gönül bağı ile göreve talib olmaktır. Bizler her sabah dualarının başında hakkın ve halkın rızalarını koyanların partisiyiz. Fakir fukaranın ümidiyiz. Biz meydanlara inerken, ‘Bu şarkı burada bitmez’ diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşıyız. Allah’ımıza şükürler olsun ki, bu kutlu davada liderimizin yanında Rabbim bizlere rol arkadaşlığı nasib etti. Bizim bir davamız ve bir yürüyüşümüz, bir sevdamız var. Dolayısıyla bu harekete her zaman omurgalı, her zaman sağlam bir duruş yaraşır. Bize ilim ve irfanı, azgınla yüreği, inançla eylemi buluşturmuş bir dava adamının şuuru yaraşır” dedi.AK Başkan Yıldız, önlerinde çok önemli 31 Mart Yerel seçimleri olduğunu hatırlatarak, “31 Mart’a kadar gece gündüz demeden herkes kendi alanında, kendi hitab ettiği bölgesinde, kendi çevresinde canla başla, sıcak soğuk demeden, saat mevhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam etmeli, çalışmalıdır. Halkımız da biliyor ki; en iyi hizmeti, en fazla hizmeti yine AK kadrolar yapacaktır. Bu minvalde taşın altına selimizi değil, gövdemizi koyacağız. Sadece gündüzümüzden değil, gecemizden de vaz geçeceğiz. Sıktığımız her eli samimiyetle, vatandaşlarımıza karşı Seçim Manifestomuzda da belirtildiği gibi tevazuyu elden bırakmayacağız” diye konuştu.Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Vildan Polat da, dava arkadaşlarını selamlayarak başladığı konuşmasında, “Bugünkü bu istişare toplantımızın ana hedeflerinden biri, artık birlik ve beraberlik içinde bütünleşerek, Belediye Meclis üyelerimiz, tüm kadrolarımız, İl Başkanımız, Belediye Başkan adaylarımız sahadalar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Partinin çalışmalarına herkes kendi bulunduğu bölgeden ve ilinden destek oluyor. Bu konuda hepimiz sahada üzerimize düşeni yapıyoruz inşaallah. Bu konuda da sizlerden destek mitingleri, Başkanımızın da dediği gibi Mahalle Mitingleriyle İlçe Başkanlarımıza destek olmak. Bulunduğunuz konum itibariyle, evet listeler açıklandı ve Belediye Meclis üyelerimiz belirlendi. Biz burda güç birliği oluşturarak öncelikle bu şehri kalkındırmanın, sonra da ülkeyi kalkındırmanın ve gecesini gündüzüne katarak bu ülke için mücadele veren dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda AK davaya sahip çıkmalıyız. Sayın Başkanımızın da bahsettiği gibi; siyaset, hizmet süreli bir iştir. Bu dava ülkenin davası. Bu dava ümmetin davası. Bu ülkeye, bu ümmete bizler sahip çıkmazsak, yarın öbür gün başımıza geleceklerden birer birer hepimiz sorumlu oluruz” diye konuştu.AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Zeynel Abidin Beyazgül de salondakileri selamlayarak konuşmasına başladı ve listelerde yeni Meclis üyesi adayı olarak yazılanları tebrik ettiğini belirterek, “Meclis üyesi arkadaşlarımızın çalışmalarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah nasib ederse beraberce bulunduğumuz ilçemizi ve ilimizi şekillendireceğiz, modernleştireceğiz. Halkımızın ümidi bizler. İlçe Belediye Başkan adaylarını tesbit ettik. Genel Merkezimiz bu konuda çalışmalar yaptı, bitirdi. Bir kısım ilçe Belediye Başkan aday adaylarımız listelere giremediler. Ancak adaylık başvurusunda AK Partiden müracaat eden bu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kendilerinin AK Partiye ait olduklarını ifade ettiler. Birlikte bir yarışa girdiler. 200’ün üzerinde ilçe Belediye Başkan aday adayımız vardı, ancak matematik olarak biliyorsunuz 13 kişi seçilecekti. Bu 13+1, en iyisi mi olacak, en doğrusu mu olacak bilemiyoruz. Ama ben bu işlerde bir nasib olduğuna inanıyorum. Nasib böyle diyoruz. Ama listeye girmeyen kardeşlerimizi yanımızda gördüğümüz zaman onlar yanımızda daha büyüyor, kalbimizde daha güzelleşiyor” şeklinde konuştu.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ecz. Zemzem Gülender Açanal da, İl Başkanı, Teşkilat mensupları, Belediye Başkan adayları, hemen herkesin sahada olduklarını gördüklerini belirterek, “Hepiniz sağ olun. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine şöyle devam etti;“Ben ilk kez aday olan, yeniden aday olan Belediye Meclis üyelerine, Belediye Başkan adaylarına hayırlı olsun diyorum, teşekkür ediyorum. Çok hayırlı işler yapacağınızdan eminim. Bizler nasıl TBMM’de Vekil isek, asiller burada. Onlardan 5 yıllığına vekâlet aldık. Sizlerde aynı şekilde yerel meclislerde görev yapmak üzere vekâlet alıyorsunuz. İnanın sizin aldığınız vekâlet bizim aldığımız vekâletten çok daha önemli. Çok daha vebal yüklü. Çünkü Belediyelerin en büyük vakıf olduğuna inanıyoruz. Düşünün ki Belediyelere, doğacak olan çocuğun rızkını, kısmetini her ilin nüfusuna göre para gönderilir. Belediyelerde harcanan paralarda dulun, yetimin, doğmamış çocuğun kısmeti vardır. Siz bu veballe bu görevi üstlendiniz, hepinize hayırlı olsun. Biz size güveniyoruz. 14’ü Büyükşehir olmak üzere 275 Belediye başkan adayı, Bin 450 de Belediye Meclis üyesi aday adayımız var ve sizler görev aldınız. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Bizim partimizde küskünlük olmaz, kırgınlık olmaz, kızgınlık olmaz. Sadece bu bir bayrak değişimidir. Bize muhalefet zarar veremiyor. İçimizdeki varsa kırgınlar, küskünler zarar veriyor. Genel seçimlerden edindiğimiz tecrübeyle yerel seçimlerde biz buna müsaade etmeyeceğiz Allah’ın izniyle, sizlerin desteğiyle.”Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, önemli bir süreçte olduklarını belirterek şöyle dedi;“Zorlu süreçlerden geçtik, ancak önümüzdeki süreç çok daha önemli süreç. Bu süreçten hepimizin yüzümüzün akıyla çıkmamız lazım. Önemi şu ki; AK Parti başka partilere benzemez. Çünkü AK Parti bir dava partisidir. AK Parti kadrolarını oluşturan siz değerli insanlar, belli bir menfaat uğruna bir araya gelmiş insanlar değilsiniz. Bir davaya gönül verdiğiniz için, bir lidere inandığınız için, İslami bir hassasiyetiniz olduğu için bu davanın etrafındasınız. Ve bu yükün altına girmişsiniz. Bundan dolayı hepimizin sorumluluklarımızı en güzel şekilde yerine getirmesi gerekiyor ve ifade etmesi gerekiyor.”Son olarak kürsüye gelen TBMM İdare Amiri Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özcan ise, “Tevazu içinde, Sayın Başkanımızın dediği gibi giyinişine bakmadan, fakir fukara, oturduğu eve, yaptığı işe bakmadan herkesin elini sıkarsak Cenab-ı Allah bizi muvaffak edecektir. Biz gitmediğimiz yer bırakmamalıyız. Gitmediğimiz yer bizim değildir. Gittiğimiz her yerde Meclis üyelerimiz, ilçe Belediye Başkanlarımız, Başkan adaylarımız, bir bütün olarak Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın adını da zikredip, öyle çalışmalarımızı yapmalıyız. Urfa bugün özellikle AK Partiye emanettir. Çünkü her zaman Urfalılar AK Partiye sahip çıkmışlardır. Liderine sahip çıkmışlardır, bundan sonra da çıkacaklardır. Tabi ki, ufak tefek kırgınlıklar olabilir. Ama biz ne zaman ki davaya sahip çıkarak, o bilinçle hareket edebilirsek inanın ki üstesinden gelebiliriz. Cenab-ı Allah verdiyse, biz de onun hakkını verirsek başarılı olabiliriz. Vermediğimiz takdirde de vebalımız da büyük. Böyle algılamamız lazım” diyerek toplantıyı noktaladı.AK Parti Teşkilat içi istişare toplantısının hayırlara vesile olması dileğiyle, AK teşkilatın gayreti, aziz milletimizin desteği ile 31 Mart akşamı kazanan Peygamberler Şehri Şanlıurfa olacağı dile getirildi.Editör: Ahmet Şen