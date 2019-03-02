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Bu haber 02 Mart 2019 18:30:42 Tarihinde eklenmiştir.

Öykü Arin’le Başlayan Kampanyada Bağış İçin 110 Bin Kişi Kızılay’a Başvurdu

Lösemi teşhisi konulan ve sağlığına kavuşması için Mart ayında ilik nakli olması gereken 3,5 yaşındaki Öykü Arin’in nakil süresi bir ay daha uzatıldı. Başlatılan kampanyayla şu ana kadar 110 bin kişinin kan verdiğini bildiren Anne Eylem Yazıcı, “Umudumu hala koruyorum. Tek bir saniye ümidimi yitirdiğim an olmadı” dedi.

Öykü Arin’le Başlayan Kampanyada Bağış İçin 110 Bin Kişi Kızılay’a Başvurdu

- Kampanyanın büyümesiyle Mart ayında ilik nakli olması beklenen 3,5 yaşındaki Öykü Arin’in nakil süresi bir ay daha uzatıldı
- "110 bin kişi sisteme eklenmiş durumda. Sadece Öykü için değil, herkes için donör olmuş oluyorsunuz. Bu 110 bin kişi de herkes için donör olmuş oldu. "
- "Tek bir saniye ümidimi yitirdiğim an olmadı"  


Geçtiğimiz kasım ayında lösemi hastalığının bir türü olan ve milyonda bir kişide görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) teşhisiyle tedavisine başlanan 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin için yeni bir gelişme yaşandı. Mart ayının başında ilik nakli yapılması gereken Öykü için başlatılan kampanyanın gün gittikçe büyümesinin ardından, yapılan tetkiklerde nakili uzatabilmek için daha önce iki kez uygulanan kanser hücrelerinin büyümesini önleyeci tedavi, son kez uygulandı. Tedaviyle birlikte minik Öykü Arin için nakil süreci bir ay daha uzatılırken, ‘Lösemili Çocuklar İçin Umut Ol’ adıyla Türkiye ve 12 ülkede başlatılan kök hücre bağışı kampanyası süresince 110 bin kişinin bağış için Kızılay’a başvurduğu bildirildi.

 

Bir Ay Daha Uzatıldı

Minik Öykü’nün Mart ayının ortalarında nakil olmasının beklenildiğini ifade eden anne Eylem Yazıcı, “Doktorumuz, ‘1 ay daha kampanya için zaman kazanmış olalım, belki bu arada yüzde 100 uyumlu bir donör bulabilir” diyerek 1 ay daha zaman tanımış oldu. Bu durumda Nisan’ın ikinci haftasına kadar ertelenmiş oldu. Kampanyanın yürütülmesi için bize bir şans doğdu” dedi.


 

“Asla Vazgeçmeyin, Donör Olun”

Sürenin 1 ay daha uzatılmasının kendileri için önemli bir şans olduğuna işaret eden anne Yazıcı, kampanyayı büyütmek ve yüzde yüz uyumlu donör bulma şansının arttırmasının mümkün olduğunun altını çizdi.
Yazıcı şöyle devam etti:
“Bu bizim önümüzdeki 1 ay çok önemli. Onun sağlığı açısından zorluklar olabilir. Dolayısıyla bir an önce uygun donörü bulmak için kampanyayı genişletmek, daha geniş kesimlere ulaşmamız gerekiyor. Bunun için çaba içerisinde olacağız. Henüz kök hücre bağışı yapmadıysanız en yakın Kızılay’a gidin, kök hücre bağışı yapmanız gerektiğini söyleyin. Size bir form verecekler, o formu doldurun. 3 tüp kan verin. Herhangi bir hastayla eşleşme olduğunda ise asla vazgeçmeyin, donör olun. Sadece bu da değil mahallenizde ya da herhangi bir yerde üyesi olduğunuz oda, dernek ve sendika insanları bir araya getirin, toplu halde Kızıay’a gidin. Sayınız 70’i aşıyorsa Kızılay’ı çağırın. Kızılay çok yoğun oluyor. Siz toplu halde gitmeden önce haber verirseniz, onlar hazırlıklı olurlar ve bağış için kan alabilirler.”


 

3 Ayda 110 Bin Donör

Kızının Juvenil Myelomonositik Lösemi(JMML) hastası olduğunu hatırlatan Yazıcı, bu nedenden dolayı hızlı hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.
Yazıcı, kampanya sürecinde 3 ayda 110 bini aşkın donör çıktığını ve bu bağışların sadece Öykü için olmadığını belirterek, “Kök hücre bağışı yaptığınız zaman bunu sadece 1 kişi için yapmıyorsunuz, herkes için yapmış oluyorsunuz. 110 bin kişi sisteme eklenmiş durumda. Mesela Ukrayna’da bir bebeğe eşleşme oldu. Ona Türkiye’den biri donör oldu. Dünyanın başka yerlerinde de eşleşme olmuş olabilir. O yüzden kiminle eşleşirse eşleşsin donör olmanız bir hayat kurtardığınız anlamına gelir. Dolayısıyla sadece Öykü için değil, herkes için donör olmuş oluyorsunuz. Bu 110 bin kişi de herkes için donör olmuş oldu. Çok sayıda eşleşme olduğunu duyduk. Başka ülkelerde de kampanya yürüyor. Özellikle İngiltere ve Almanya’da iyi bir kampanya yürüyor. Oralarda yapılan kampanyalarda da eşleşme oldu” diye konuştu.


 

“Tek Bir Saniye Ümidimi Yitirdiğim An Olmadı”

Verilen 1 aylık sürenin umutlarına umut kattığını dile getiren Yazıcı, “Ben, her halükarda kızımın iyileşeceğine inanıyorum. Yarı uyumlu nakil de olsa sonraki süreçte de bizim için yüzde yüz uyumlu donör bulunması gerekebilir. Dolayısıyla hiç ümitsizliğe düşmedim. İçimde hep iyi bir his var. 1 ay içerisinde şansımız yaver gidecek. Belki hiç bağış yapmayan insan bu haberi görecek ve gidip bağışçı olacak. O kişi kızımın genetik ikizi olabilir. Ben son derece ümitliyim. Tek bir saniye ümidimi yitirdiğim an olmadı” ifadelerini kullandı 
 
 
 
Editör: Ahmet Şen

 
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