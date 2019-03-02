Esnaflar Ak Aday Kuş’u Bağrına Basıyor

Kuş Merhum Babasının İzinde

Esnaftan Ak Aday Kuş’a Mırra İkramı

Zahireciler Borsasında Toplantı Yapıldı

Kuş: Başkanlığa Değil Hizmetkârlığa Geliyoruz

Gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında esnafların büyük teveccühleri ile karşı karşıya kalan AK Başkan Adayı Kuş’u Zahireciler Borsası esnafı da adeta bağrına bastı.Babası merhum AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Kuş’un bölgede sevilen bir siyasetçi olmasından dolayı ilçede bir adım önde olan Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Kuş’a her katıldığı etkinlikte büyük sevgi gösterileri yapılıyor.Zahireciler Borsasında girdiği her işyerinde hemen hemen büyük ilgi ve sevgiyle karşılanan Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş’a Zahireciler Borsasında ziyaret ettiği işyerlerinde Urfa’nın acı kahvesi mırra ikram edildi.Sunulan ikramları geri çevirmeyip esnafı kırmayan AK Başkan Adayı Kuş, esnaflara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan’ın da katıldığı toplantıda Zahireciler Borsa Başkanı Feridun Turan, yönetim kurulu üyeleri ve esnaflarla toplantı yapan Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş esnafların sorunlarını dinledi.Allah nasip ettiği takdirde 31 Mart’ta seçildiğinde belediye başkanlığına değil halkın hizmetkârlığına geleceklerini belirten Kuş, ”31 Mart yerel seçimlerinde bize fırsat verilirse Eyyübiye halkının hizmetkârı olacağız” dedi.Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ise Mehmet Kuş’u adaylığından dolayı tebrik ettiğini belirterek Zahireciler Borsası esnafıyla daima bir araya geldiklerini esnafın sorunlarını takip ettiğini söyledi.