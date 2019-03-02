Tügva Sarıyer’den Şanlıurfa’ya Yardım Eli

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sarıyer İlçe Temsilciliği tarafından, Şanlıurfa/Haliliye Payamlı Kalecik Ortaokulu’na yönelik toplanan yardımlar öğrencilere ulaştırıldı. Vakfın Lise ve Çalışan Gençlik Koordinatörlükleri himayesinde başlatılan proje hızlı bir şekilde büyüdü. Çeşitli kırtasiye malzemelerinin ortaokul öğrencilerine ulaşmasıyla beraber netice kazanmış oldu.Şanlıurfa’daki bir öğretmenin yardım çağrısı üzerine kolları sıvayan TÜGVA Temsilciliği, başlattığı kampanya ile kısa sürede ciddi boyutta bir yardıma ulaştı. Özellikle ortaokul ve liseli öğrencilerin destekleri sonucu ortaya koyulan seferberlik kısa sürede toparlandı ve Payamlı Kaleli Ortaokulu’na doğru yola çıktı.Yardımların ulaştığı okuldaki öğrenciler sevinçle aldıkları malzemeleri kullanmak için heyecanlı oldukları söyledi ve TÜGVA ailesine teşekkürlerini sundular. Kargonun gönderilmesi sırasında destek veren Kızılay Genel Müdürlüğüne teşekkür dileklerini ileten İlçe Temsilcisi İlyas Tanrıverdi; “Bu hayır köprüsünün kesilmeden devam etmesi gerekiyor, bunun için buradayız.” diyerek, gelecekte olacak yardımlara göz kırpmış oldu.