Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 02 Mart 2019 13:30:32 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Kurum, Türkiye’de 6,7 Milyon Konutun Dönüşmesi Gerekir. Yılda 300 Bin, 5 yılda 1,5 Milyon Yapıyı Dönüştürme Hedefimiz Var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Türkiye’de 6,7 milyon konutun dönüşmesi gerekir. Yılda 300 bin, 5 yılda 1,5 milyon yapıyı dönüştürme hedefimiz var. Biz kararlıyız, riskli hiçbir binada hiçbir vatandaşımızı oturtmayacağız” dedi.

Bakan Kurum, Türkiye’de 6,7 Milyon Konutun Dönüşmesi Gerekir. Yılda 300 Bin, 5 yılda 1,5 Milyon Yapıyı Dönüştürme Hedefimiz Var

- "Yılda 300 bin, 5 yılda 1,5 milyon yapıyı dönüştürme hedefimiz var"
- "Biz kararlıyız, riskli hiçbir binada hiçbir vatandaşımızı oturtmayacağız"
- "Vatandaşımızın istemediği, rızası olmadığı hiçbir şeyi yapmayacağız, yaptırmayacağız"
- Bakan Kurum, Antalya'da Kepezaltı ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi Tapu Dağıtım Töreninde 4 bin 874 hak sahibine tapularını dağıttı



Bakan Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüttüğü Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki Kepezaltı ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi Tapu Dağıtım Törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, ciklet tapu işine son verilmesini gerektiğini belirterek, verdikleri tapunun gerçek ve ay yıldızlı QR kodlu olduğunu söyledi. QR kodlu tapularla akıllı telefonlar üzerinden taşınmazın ada parsel sorgulamasının direkt yapılabildiğini dile getiren Bakan Kurum,"Bu tapularınız sizin ananızın ak sütü gibi devletin resmi tapusudur" dedi.
Bakan Kurum, Antalya’da sel ve hortum felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dileyerek, "Afetle birlikte bakanlık olarak vazifelerimizi tamamladık. Hasar tespit çalışmalarını hızlı şekilde tamamladık. Tüm olaylara bakanlık olarak anında yerinde müdahale ettik" diye konuştu.


 

"4 Bin 874 Hak Sahibi"

133 hektarlık Kepez Santral bölgesinin 2014 yılında riskli alan ilan edildiğini anımsatan Kurum, "Yüzde 99.5 bir oranla halkın tamamının tüm hak sahiplerinin rızasını almak suretiyle kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. 6 bin 500 konut, bin 300 hak sahibinin tapuları Tapu Kadastro Müdürlüğüne işlendi. 4 bin 874 konutun hak sahiplerine tahsisi yapıldı. 4 bin 874 tapu senedini vereceğiz. Bu QR kodlu tapu senedini telefonunuza okuttuğunuzda taşınmazın ada, parsel bilgilerine ulaşabileceksiniz" diye konuştu.

 

Yatay Mimari

Hükümet olarak yatay mimariye önem verdiklerini vurgulayan Bakan Kurum, "Yatay mimari anlayışıyla az katlı, her şekilde sosyal donatıyı içinde barındıran örnek bir projedir Antalya’daki. Antalya’daki bu proje bizim en önemli örnek göstereceğimiz projelerdir. Deprem riski gözetilerek sağlam yapılarıyla, geniş yolları, otopark, okul ve sosyal tesisleriyle daha sağlıklı güvenli ve yeşil bir mahalle olacak. Kentsel dönüşüm tamamlandığında mahallemiz yeni yüzü ve kimliğiyle tüm dünyaya örnek olacak" ifadelerine yer verdi.
 


"6,7 Milyon Konut Dönüşmeli"

Bu haftanın Deprem Haftası olduğunu anımsatan Bakan Kurum, "Türkiye’nin yüzde 66’sı deprem bölgesinde yer alıyor. Bir asırda 6 ve üzerinde büyüklükte 56 deprem meydana geldi. 56 depremde, 82 bin canımızı kaybettik. 17 Ağustos’ta 7.4 şiddetindeki depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 285 bin konut, 43 bin iş yeri zarara gördü. 16 milyon insan bu depremden etkilendi. Tespitlerimize göre Türkiye’de 6,7 milyon konutun dönüşmesi gerekir. Yılda 300 bin, 5 yılda 1,5 milyon yapıyı dönüştürme hedefimiz var" ifadelerine yer verdi.

 

"Kentsel Dönüşümde Kararlıyız"

İstanbul Kartal’da çöken bina ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, "Kartal’da 21 canımızı kaybettik. 16 vatandaşımız yaralandı. Göçüğün altında 72 saat sonra bir anne kucağında yavrusuyla çıkarıldı, ikisi de hayatını kaybetmişti. Biz istiyoruz ki ülkemizin hiçbir yerinde anneler ağlamasın, hiçbir ocağa ateş düşmesin. O nedenle kentsel dönüşüm gerçekten çok önemli. Yapacaklarımız, yapmak istediklerimiz hepimiz için çok önemli. Bu konudan biz kararlıyız, riskli hiçbir binada hiçbir vatandaşımızı oturtmayacağız. 81 il valiliğine genelge gönderdik. 3 ay içinde şehirde ne kadar riskli alan, riskli bina var ise bu riskli alanları, binaları tespit ederek, bize bildirip en acil şekilde, en öncelikli yerden başlamak suretiyle bu dönüşümleri yapacağız. Vatandaşımızın istemediği, rızası olmadığı hiçbir şeyi yapmayacağız, yaptırmayacağız" dedi.



 

"Kentsel Dönüşümde Güven Önemli"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye’de devam eden en büyük ve en sorunsuz kentsel dönüşümden önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını kaydetti. Kentsel dönüşümü yakından bilen bir yönetici olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, "Vatandaş size güvenmiyorsa, sizin hayalinize de güvenmez. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel size verdiği sözlerine yerine getirdi. Tapularınız hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

 

"30 Yıllık Sorun Çözüldü"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, seçildikleri takdirde Kepezaltı Santral sakinlerine tapu sözü verdiklerini ve 30 yıllık bir sorunu bugün çözdüklerini kaydetti.
3 bin 365 hak sahibine 5 bine yakın tapu dağıtacaklarını kaydeden Türel, "Birileri bundan dolayı çatlıyor. Ajan provokatörler vatandaş arasında dolaşıp,'Sakın ha tapuları almayın yoksa kira yardımları kesilir’ diyor. Hepsi yalan kira yardımlarını evlerine taşınıncaya kadar vereceğiz" dedi.
 


"Eylül, Ekimde Teslim Edeceğiz"

Geçmişte muhalefet tarafından dağıtılan çiklet tapusunu eleştiren Türel, "Biz yine tapu dağıtıyoruz. Kendileri gibi bizim de çiklet tapusu dağıtacağımızı söylüyorlarmış. Bizim tapumuz Türkiye Cumhuriyeti tapusudur. İnşaatlar hızla devam ediyor. Türkiye’nin en sorunsuz kentsel dönüşüm projesinde tapuları dağıtıyoruz. Kaba inşaatın yüzde 90’ını bitirdik. Eylül, ekim ayından sonra sıcak yuvalarınıza başınızı sokacaksınız" ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hak sahiplerine tapularını dağıttı.
Bakan Kurum’a, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.

 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti
​Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Toprak Kaydı, Mermer Ocağı Un Ufak Oldu
Toprak Kaydı, Mermer Ocağı Un Ufak Oldu
Bir mermer ocağında yaşanan toprak kaymasında tonlarca mermer saniyeler içerisinde un ufak oldu.
Sıpaya Akıl Almaz İşkence
Sıpaya Akıl Almaz İşkence
Çeşitli organları iple bağlanmış, çivili tahta ile işkence edilmiş bir sıpa bulundu. Kanlar içerisinde bulunan sıpa Cuma günü ameliyat edilecek.
Hilvan’da Voleybol Turnuvası Düzenleniyor
Hilvan’da Voleybol Turnuvası Düzenleniyor
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde Voleybol Turnuvasına düzenlenmektedir.
Menderes Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi
Menderes Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi
Demokrat Parti Ceylanpınar Belediye Başkan adayı ve mevcut belediye başkanı Menderes Atilla, Gazi Caddesi Seçim bürosunda gençlerle bir araya geldi.
Başkan Bayık'a Destekler Büyüyor
Başkan Bayık'a Destekler Büyüyor
Hilvan Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 31 Mart'ta yapılacak Mahalli idareler Seçimlerinde Ak Parti'den aday olan Aslan Ali Bayık'a destekler giderek büyüyor.
Özyavuz, Ceza İndirimi İle İlgili Konuştu
Özyavuz, Ceza İndirimi İle İlgili Konuştu
MHP MKYK üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, ceza indirimi ile ilgili konuştu.
Yiğit,Esnaf Kötü Gidişata Dur Diyecek
Yiğit,Esnaf Kötü Gidişata Dur Diyecek
Seçim çalışmaları kapsamında motorcu pazarını ziyaret eden Saadet Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Halil Yiğit esnafla tek tek ilgilendi.
Kaymakam Çelik Harranlı Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi
Kaymakam Çelik Harranlı Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi
Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, ilçede mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Çin Pekin Büyükelçimiz Emin Önen’den Milli Marş Mesajı
Çin Pekin Büyükelçimiz Emin Önen’den Milli Marş Mesajı
İstiklâl Marşının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde millî marş olarak kabulünün 98. yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, İstiklal Marşının bizim milli mutabakat metnimiz olduğunu, İstiklal Marşımıza sahip çıkmanın onurumuza sahip çıkmak olduğunu ve yazarı İslam Şairi Mehmet Akif Ersoy’u da bir gün değil, her an rahmetle anmak gerektiğini ve onun dediği gibi; ‘Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın’ duasına amin demek gerektiğini söyledi.
Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız
Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız
Karaköprü’nün adayı Essum Aslan, kuracakları üretim tesisi ile “Hem belediyeye gelir sağlayacağız hem de istihdama katkıda bulunacağız.” dedi.
Akay ve Yıldık Açıklama ,Algı Operasyonlarına Karnımız Tok
Akay ve Yıldık Açıklama ,Algı Operasyonlarına Karnımız Tok
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Akay ve ilçe Başkanı Yıldık, AK Parti Akçakale ilçe Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçınkaya'nın seçim bürosunda açıklamada bulundular
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:10
Güneş
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:00
Akşam
18:39
Yatsı
19:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿