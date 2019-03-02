Engelsizlerden Beyazgül’e “Dik Dur Eğilme” Marşı

Beyazgül Merkezdeki Atölyeleri Gezdi

Beyazgül Engellilerle Daima İç İçe Olacağız

Okunan marşa ritim tutan ve sözlerine eşlik eden Av. Beyazgül, mehter takımı üyelerini gösterdikleri performanstan dolayı tebrik etti. Engellilerle sohbet eden ve enstrüman aletlerini çalmayı nasıl öğrendiklerini soran Av.Beyazgül, kendisi için seslendirilen “Dik Dur Eğilme İnananlar Seninle” marşını dinledi.Şanlıurfa Zihinsel Engeliler Derneği Başkanı Bedih Satoğlu ve üyelerince karşılanan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Beyazgül, engelliler ve aileleri ile sohbet etti. Dernek bünyesinde istihdam edilen engellilerin atölyelerini gezen ve çalışmalarını inceleyen Av. Beyazgül, engelliler ve aileleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Kendisini böyle bir etkinlikte engelsizlerle buluşturan Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Bedih Satoğlu ve üyelerine teşekkür eden AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, “Toplumumuzun en dezavantajlı gruplarından biri olan bu kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların sıkıntılarını problemlerini önceden de biliyoruz. Meclis üye listelerinde engellilere kontenjan tanıdık. Onlarla daima iç içeyiz ve iç içe olmaya devam edeceğiz” dedi.AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül’ e ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şanlıurfa Zihinsel Engeliler Derneği Başkanı Bedih Satoğlu, “Başkan Adayımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün ziyareti bizleri onurlandırdı. Belediye başkanlığı ve meclis üyesi seçimlerinde ağırlıkla gençlere yer verilmesi bizleri sevindirmiştir” diye konuştu.