Urfa’lı Aile,Kirayı Ödeyemezse Sokakta Kalacak

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde oturan ismi belirlenmeyen 6 çocuk annesi kadın maddi geçimsizlikten dolayı kirayı ödeyemezse 6 çocuğuyla bereber sokakta kalacağını belirterek yardım çağrısında bulundu.Genç kadın eşinin pisikolojik rahatsızlığının olduğunu fakat maddi imkansızlıktan dolayı ilaçları alacak gücünün olmadığını söyledi.Alacaklıların hergün kapıya dayanması genç kadını çileden çıkartı. Çektiği videoda kiracı olduğunu ve kirasını ödemediği için evden atılacağını belirten kadın.yetkilerden yardım çağrısında bulundu.işte o görüntler...Editör: Ahmet Şen