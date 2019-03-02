Duman, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuar Açılışına Katıldı

Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının Açılışına katılarak Öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmaları inceledi.Açılışı yapılan program konuşmalarının ardından,Halk Oyunları ekibinin katılımcılara sunduğu gösteriyle devam etti.Daha sonra Hilvan Kaymakamı Furkan Duman ve beraberindekiler TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının Açılışını gerçekleştirdi.Fuar alanını gezerek Öğrencilerin çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Duman, Öğrencilerin Bilime olan ilgisinden memnun olduğunu ifade ederek bu çalışmaların daha da yaygınlaşarak devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca hilvan kaymakamı Duman,, bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen İdareci, Öğretmen ve Öğrencileri tebrik etti.Editör: Ahmet Şen