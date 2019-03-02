Muhtarlardan, Beyazgül ve Kuş’a Destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş ile Mustafa Demir’in organize ettiği, özel bir restoranda düzenlenen toplantıya birlikte katılarak muhtarlarla fikir alışverişi yaparak 31 Mart yerel seçimlerinde destek ve dua istedi.Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş ile birlikte katılan Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Beyazgül’e Eyyübiyeli muhtarlar destek sözü verdi.Mehmet Kuş Yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu;"Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sn. Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte Sn. Mustafa Demir'in düzenlediği toplantıda Eyyübiye ilçe Mahalle muhtarlarımız ile bir araya geldik. Toplantımız’da Muhtarlarımızdan ilçemizin taleplerini dinleyerek yapacağımız çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk."dediEditör: Ahmet Şen