Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’da

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Yaşlılık Şûrası ödül törenine Şanlıurfalı 107 yaşındaki Şükriye Özbay, asırlık çınar ödülüne layık görüldü. Ödülünü Erdoğan'ın elinden alan Özbay, Erdoğan'a içli köfte ikramında bulunacağını söyleyerek Urfa'ya davet etti.
Urfalı yaşlı teyzenin davetinin ardından Erdoğan, "Şanlıurfa'ya geleceğim" ifadelerini kullanarak 8 Mart dünya kadınlar gününde Urfa’ya Geleceği bilgisine ulaşıldı. Erdoğan,8 Mart’ta Abide toplama merkezi yanında saat 14.00’da Urfalılar ile buluşacak.
Editör: Ahmet Şen
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