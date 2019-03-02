Çukur 2. Sezon 22. Bölüm Fragman İzleyici İle Buluştu

ShowTV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da heyecan dorukta. Çukur 2. Sezon 22. Bölüm'de Koçovalılar ve Karazular'ın Çukur'u tam anlamıyla geri alma mücadelesinde akıl oyunları hız kesmeden devam ediyor. Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukurdizisinin yeni bölüm fgramanı yayınlandı.İşte Çukur'un yeni bölümünde geçen diyaloglar;Çeto'nun arkasına yanaşıp silahı doğrultan Medet, "Şehadet getireceksen tam sırası Çeto" diyor.Çeto elindeki bıçakla Medet'i bıçaklıyor.Olaydan haberi olamayan ve sesi duyan Vartolu, "Vallahi Medet bu, aferim len Medet" diyor.Medet'in başına bir şey geldiğini anlayan Yamaç, "Salih tabanca değil bu" diyor.Vartolu koşarak Medet'in yanına gidiyor.Çeto'nun organ ticareti yaptığını öğrenen Mahsun, "Bu çocukları nasıl soktunuz lan bu işe, fişleyip fişleyip kardeşlerinizi mi satıyorsunuz" diye hesap soruyor.Vartolu Saadettin Karakuzular'ın mekanına gidiyor ve her yere benzin döküyor. Mahsun alevlerin arasında kalıyor.Çeto'ya seslenen Vartolu Saadettin, "Çeto kurtarsana kardeşini, nasıl oluyormuş" diyor.Ekranların fenomen dizisi Çukur 2. Sezon 22. Bölüm Pazartesi akşamı ShowTV'de.Editör: Ahmet Şen