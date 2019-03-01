​Yeni Bir Parti Kuruluyor, Umut Partisi!

parti Kadrosu Kamuoyuna Duyurulacak

Umut Partisi Misyonunu Açıkladı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin her geçen gün yeni iddialar konuşulurken, Fatih Altaylı yaptığı açıklamada 'Umut Partisi' için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldığını ve partinin ambleminin dört yapraklı yonca olduğunu ifade etti.İddialar gündeme otururken, yenibirparti.org adlı internet sitesinin de yayına girmesi ile akıllarda dolaşan sorular da cevaplarını bulmaya başladı. yenibirparti.org yapılan açıklamada; "Partimizin programına son hali verilecek ve sonrasında kadromuz kamuoyu huzuruna çıkacaktır." denildi.yenibirparti.org sitesinde yapılan bir diğer açıklamada ise partinin misyonunun belirlendiği ifade edildi.İşte Umut Partisi’nin misyonu;“Ülkemizi ekonomik, askeri, sosyal ve kültürel alanlarda dünyanın başat güçlerinden biri haline getirmek ve vatandaşlarımıza gelişmiş ülkeler düzeyinde müreffeh bir hayat sunarak milletimizi zenginleştirmektir.”Editör: Bahar Yüksel