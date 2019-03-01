İbrahim Coşkun, Şerafettin Turan’ı Hukuksuz İş Yapmakla Suçladı

Kim Dur Diyecek?

Turan Sessizliğini Koruyor

Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’ın hukuksuz iş yaptığını ifade ederek, ‘Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı kararnamesi’ni tebliğ etmediğini belirtti.9 gündür kararnamenin hala neden tebliğ edilmediğini meran eden Coşkun sosyal medya hesabından yayınladığı yazıda şu ifadeleri kullandı;“9 gündür Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak gelen kararname hala ilgilisine tebliğ edilmedi. Bu keyfi uygulamalara kim dur diyecek?”Yaptığı bu paylaşımla sesini duyurmak isteyen Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun’un yaptığı bu paylaşımdan sonra kararnamenin ne zaman tebliğ edileceği merak konusu haline gelirken, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ise konu hakkında hala sessizliğini koruyor.Editör: Bahar Yüksel