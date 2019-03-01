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Bu haber 01 Mart 2019 18:45:07 Tarihinde eklenmiştir.

Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Eve Getirip Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü

Üç gün önce cezaevinden izinli olarak geldiği evinde başından silahla vurularak öldürülen adamın, eşi tarafından aynı zamanda patronu olan sevgilisine öldürtüldüğü ortaya çıktı.

Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Eve Getirip Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü

- Cezaevinden izinli çıkan eşini eve getirip patronu olan sevgilisine öldürttü
- Karaman’da üç gün önce cezaevinden izinli olarak geldiği evinde başından silahla vurularak öldürülen şahsın, eşi tarafından sevgilisine öldürtüldüğü ortaya çıktı
- Eşini aynı zamanda patronu olan sevgilisine öldürten Ayşe Altınbilek ile cinayet zanlısı K.A. ve zanlıyı arabayla alıp götüren R.A. çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi 


Olay, 26 Şubat Salı günü öğle saatlerinde Karaman Nefise Sultan Mahallesi 249. Sokak’ta bulunan Şimşek Apartmanı’nın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde silahlı vurularak ağır yaralı halde bulunan Mehmet Altınbilek (32) kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Evde yapılan incelemelerin ardından cinayete ait önemli bir bulguya rastlayamayan dedektifler, olay anında evde olan ve şok halinde olan Mehmet Altınbilek’in eşi Ayşe Altınbilek’i (29) ifadesine başvurmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Eli yüzü kan içinde olan Ayşe Altınbilek’in burada polise verdiği ifadesinde, "Eşiyle birlikte evde oturdukları sırada zilin çaldığını, kapıyı açtıklarında ise tanımadığı kişilerin önce kocasını sonrada kendisini darp ettikten sonra eşini silahla başından vurarak kaçtıklarını söyledi. Apartmanda oturan komşularının herhangi bir silah ve kavga sesi duymadıklarını belirtmeleri üzerine dedektifler, kadının verdiği ifadeleri inandırıcı bulmadı. 


 

Polis, kadına yakın olan kişilerin ifadesine başvurdu 

Dedektifler, olayı çözebilmek için mahallede güvenlik kamerası bulunan apartmanların kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtlarda olay öncesi ve sonrasında bir otomobilin sokağa gelip gittiği belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren dedektifler, bir çocuk annesi Ayşe Altınbilek’in yakın arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Arkadaşları genç kadının 6 aydır, aynı iş yerinde çalışan patronu K.A. (37) ile gönül ilişkisi yaşadığını söylemeleri üzerine ekipler, K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. 


 

"K.A.'nın eşimi öldüreceğini sanmamıştım" 

Emniyet Müdürlüğüne götürülerek çapraz sorguya alınan K.A., burada Mehmet Altınbilek’i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine polis, K.A’yı, arabayla evin yakınına bırakıp daha sonra da aynı evden alan çalışan R.A’yı da (30) yardım ve yataklıktan gözaltına aldı. R.A.'nın ifadesinde hiçbir şeyden haberinin olmadığını, sadece patronu K.A.'yı isteği üzerine arabayla alıp adrese götürdüğünü ve daha sonra haber vermesi üzerine aynı adresten geri aldığını söylediği ileri sürüldü. Cinayet zanlısı K.A.'nın suçunu itiraf etmesi üzerine eşini öldürtmeye azmettirdiği ortaya çıkan Ayşe Altınbilek'in patronuyla sevgili olduklarını kabul etmediği ve ifadesinde "K.A.'nın eşimi öldüreceğini sanmamıştım" diyerek kendisini savunduğu öne sürüldü. 


 

İş yerinden izin alıp eşini cezaevinden alıp eve getirmiş 

Eşini, sevgilisine öldürttüğü iddia edilen Ayşe Altınbilek’in bir suçtan dolayı Konya’nın Ereğli ilçesi yarı açık cezaevinde yatan ve izinli çıkacak olan eşini almak için patronu olan sevgilisinden de izin aldığı öğrenildi. İş yerinden izin aldıktan sonra kendi arabasıyla eşini cezaevinden alıp eve getiren Ayşe Altınbilek'in bir süre sonra sevgilisine haber ettiği öne sürüldü. Eve gelen K.A. ise Mehmet Altınbilek’i silahla vurduktan sonra kaçtı. Ayşe Altınbilek'in eşi vurulduktan sonra evin bir odasında bulunan eşyaları dağıtarak soygun süsü verdikleri, elini yüzünü de kana bulayarak darp edildiği imajı verdiği de öğrenildi. 


 

Zanlılar çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi 

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheli Ayşe Altınbilek ile cinayeti işleyen sevgilisi K.A. ve zanlıyı arabayla olay yerine getirip götüren R.A., çelik yelek giydirilerek polisin güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Karısı tarafından sevgilisine öldürtülen Mehmet Altınbilek ise dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında şehir mezarlığında toprağa verildi. Bu arada Mehmet Altınbilek’in yapılan otopsisinde vücudunda 5 kurşun izine rastlandı.  
 
 
 
Editör: Bahar Yüksel

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