​Seçimden Sonra Dolat 5 TL’nin Altına Düşecek

Dikkat Çeken Açıklama Dolar 5 TL’nin Altına Düşecek

Analizlerde Gözüken 5 TL’nin Altı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Seçimlerden sonra dolar 5 TL’nin altına düşecek” dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Gaziantep’te katıldığı bir istişare toplantısında çeşitli açıklamalarda bulundu. Ünal’ın konuşmasında en dikkat çeken şeyin ise seçimlerden sonra doların 5 TL’nin altına düşeceğini söylemesi oldu.Ünal, yaptığı konuşmalarda şunları ifade etti; "Amaç doları 10 liraya kadar çıkarıp yüksek ısınmayla Türkiye'nin adeta ekonomisinin çatısını çökertmekti. Dünyada birçok ülkede kullandıkları yöntemle sonuç aldılar. Ama Türkiye'de sonuç alamadılar. Yani bizim nasıl dirençli olduğumuzu göstermesi anlamında bu önemli. Şimdi analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra dolar 5'in de altına düşecek" dedi.Editör: Bahar Yüksel