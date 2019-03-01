​Tıp Fakültesine Tanzim Satış Manavı Açıldı

Üniversitede Tanzim Satış Noktası

DEÜ Manav

Devletten sonra tanzim satışına üniversite de el attı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan gıda fiyatlarına karşı çok sayıda noktada belediyeler eliyle ucuza sebze-meyve ve bakliyat satmaya başlamıştı. Farklı şehirlerdeki meydanlarda açılan hükümet destekli tanzim satış noktalarının ardından üniversitelerde de satışa başlandı.Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar, Twitter’dan yaptığı paylaşımla tıp fakültesindeuygulamasına geçildiğini paylaştı.Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Nükhet Hotar, tanzim satış manavının açılışını Twitter hesabından şu şekilde duyurdu, “İzmir’de örnek bir projeyi daha hayata geçiren üniversitemiz, mensuplarımızın uygun fiyatlarla meyve sebze satın alabileceği ‘DEÜ Manav’ standının ilkini Tıp Fakültemizdeki kantininde hizmete açtı. Hayırlı olsun.”Editör: Bahar Yüksel