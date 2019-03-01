Harran Ak Parti, Cumhur İttifakı Aleyhine Çalışıyor

Harran’da Demokrat Parti’ye Böyle Destek Verildi

Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı Vurgusu Yapmıştı

Şanlıurfa İl Başkanından Açıklama Gelecek Mi?

Harran Ak Parti’nin, Harran’da Demokrat Parti lehine çalışması kafalarda soru işareti bıraktıBilindiği üzere Harran'da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun gördüğü Cumhur İttifakı adayı Milliyetçi Hareket Partisi'nden Mahmut Özyavuz olmuştu. Birçok kesimden büyük ilgi ile karşılanan ve destek gören Özyavuz Harran’da Ak Partililer tarafından desteklenmeyecek. Harran Ak Parti’nin Özyavuz’u Cumhur İttifakından desteklemesi gerekirken, Demokrat Parti aleyhine çalışması gözlerden kaçmadı.Diğer illerde olduğu gibi AK Parti Harran’da Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur ittifakını desteklemeyip, aksine aleyhine çalışıyor.Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarda Demokrat Parti’nin kontenjan adayı olan Mehmet Özyavuz ile yola devam edileceği ifade edildi. Harran Ak Parti’nin Demokrat parti’yi açık açık desteklediklerinin göstergesi olan paylaşımda“Durmak yok, Mehmet Özyavuz ile yola devam…”“Cümlemize hayırlı uğurlu olsun. Desteğini esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız. Demokrat Parti’den kontenjan adayı Mehmet Özyavuz ile yola devam” ifadelerine yer verildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defaatle üzerinde durduğu, Cumhur ittifakı vurgusu yaptığı, kamuoyunca da bilinen bir konu… Tüm bunlar olurken Harran AK Parti’nin Cumhurbaşkanı aleyhine neden çalıştığını anlamak mümkün değil.Cumhur İttifakını desteklemeyen Harran Ak Parti’nin bu durumunu anlamak için konu hakkında Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız’dan cevap gelip gelmeyeceği merak konusu haline geldi.Tüm bunlar olurken AK Parti'ye destek vereceğini daha önceden de duyuran Harran halkı, yine Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gibi Cumhur ittifakına oy vereceklerini söylediler. Harran halkı böyle düşünürken Harran AK Parti ilçe yönetiminin Demokrat Parti ile yollarına devam edeceği ile ilgili paylaşımlarla kendi iradelerinin temsil etmediğini gözler önüne serdiler.Editör: Bahar Yüksel