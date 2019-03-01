- Minibüsün altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza, Siverek ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Şivan Perver heykeli yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, Hamza G. idaresindeki 63 H 3032 plakalı şehir içi dolmuş minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Obiş G.'ye çarparak altına aldı. Kazayı fark eden araç sürücüsü, minibüsü durdurarak yaşlı kadının kurtarılması için olay yerine 112 acil ekiplerini çağırdı. Çevredeki vatandaşlar ve acil ekiplerinin uzun uğraşı sonucu yaşlı kadın minibüsün altından çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Obiş G. Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşlı kadın hayatını kaybetti.Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.Editör: Bahar Yüksel