Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 01 Mart 2019 08:30:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Millet Kıraathanesi Hizmete Sunuldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden millet kıraathanesini hizmete sundu.

​Şanlıurfa’da Millet Kıraathanesi Hizmete Sunuldu

Vatandaşların komşuluk ilişkilerini geliştirmek ve geleneksel mahalle kültürünü yaşatmak adına önemli çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, herkesi kucaklayacak bir şekilde modern konsepte sahip millet kıraathanesini hizmete sundu. 

Millet Kıraathanesinin açılışını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Şehirler içinde yaşayan insanlarındır. İçinde yaşayan insanların öyküsünü, duygusunu, düşüncesini, yaşam tarzını ve yaşamını barındırır. İşte AK Belediyeler gerek oluşturmuş olduğu projeler ile gerek ise geleceği düşünen kurumlar olarak sürekli gençliğe bir yatırım peşindeler. Şanlıurfa’da gençlik noktasında çok önemli çalışmalara imza attık. Şanlıurfa Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde yine Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde oluşturduğumuz Kütüphaneler ve Eğitim Şube Müdürlüğümüz önemli çalışmalara imza atıyor. Yeni neslimizin okuması için birçok çalışma yaparak milyonlarca kitap dağıttık. Şanlıurfa’nın en ücra köşesindeki gencimize ulaşarak sınavlarda başarılı olması adına deneme sınavları noktasında destek verdik. Okullarımızda Kütüphaneler oluşturduk. Ve bununla kalmayarak fırsat bulduğumuz yeşil alanlarda Kütüphaneler açtık. Okumaya önem veriyoruz, okumak geleceğe kapı açmaktır. Okumak vatan sevgisidir, okuyup gelişmediğiniz sürece ve gelecek neslin gelişimini sağlayarak geleceğe hazırlamazsanız bu sevginin azaldığını göreceksiniz” dedi. 

 

“95 YAYIN DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİK” 

15 Temmuz Destanı da bu mücadeleden biri olduğunu aktaran Çiftçi, “Bu mücadeleyi gençlerimizin daha iyi anlayabilmeleri için Yazarımız İrfan Gürkan Çelebi tarafından kaleme alındı. Sadece bu eserle yetinmeyerek Şanlıurfa peygamberler şehridir dedik ve Hz. İbrahim’i konu alan kitaplar, Türk Klasikleri, Dünya Klasikleri anlamında Büyükşehir Belediyesi olarak birçok kitap bastırarak 95 esere çıktık. Amacımız gelişmeyi sürekli tabana yayabilmektir, çocuklar hepimizin bu nesil bizim neslimiz eğer bizler bu nesle ne kadar kıymet verirsek biliriz ki gelecekten o kadar umut dolu oluruz” şeklinde konuştu. 

Programa konuk yazarak olarak katılan 15 Temmuz kitabının yazarı İrfan Gürkan Çelebi ise, “15 Temmuz Hain Darbe girişimini gençlerimize anlatmak için yazılmış bir kitaptır. Geleceğimizin teminatı olan gençler ve yavaş yavaş bizim yerimizi alacakar, onlarda bu ruhun ve bilincin oluşması önemli” diye konuştu. 

Türkiye’nin kent merkezindeki en büyük yeşil alan olma özelliği taşıyan GAP Vadisi projesinin 2.etabında açılışı yapılan Millet Kıraathanesinin içinde, kütüphane, okuma salonu, oturma alanları, öğrenciler için bilgisayarla ders çalışmalarına olanak sağlayacak alanlar, ücretsiz kahve ve çay ikramı yapılacak. 

Öte yandan Açılışı gerçekleştirilen Millet Kıraathanesi’nin içinde yazar İrfan Gürkan Çelebi tarafından imza günü ve söyleşi yapıldı.  
 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Urfa’da Korkunç Kaza: 2 Yaralı
Urfa’da Korkunç Kaza: 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Urfa Çalışma Grubu Derneği, Pazar Camisi İçin Talepte Bulundu
Urfa Çalışma Grubu Derneği, Pazar Camisi İçin Talepte Bulundu
Urfa Çalışma Grubu Derneği Hoca Ahmet Camisi için Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yazı yazılmıştır.
​Şanlıurfa’da Terör Propagandası, 4 Gözaltı
​Şanlıurfa’da Terör Propagandası, 4 Gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla dün düzenlenen mitingde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa’da 9 Öğrenciyi Traktörde Taşıyan Sürücüye Şok Ceza
Şanlıurfa’da 9 Öğrenciyi Traktörde Taşıyan Sürücüye Şok Ceza
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 9 öğrencinin seyir halindeki bir traktör üzerindeki yolculuğu sonrası harekete geçen jandarma sürücüye ceza yağdırdı.
Çiftçi’den Trambüs Açıklaması! Şanlıurfalılar Biraz Daha Bekleyecek
Çiftçi’den Trambüs Açıklaması! Şanlıurfalılar Biraz Daha Bekleyecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, trambüs ile ilgili açıklamada bulundu. Çiftçi; “Trambüs Şanlıurfa’ya mayıs ayında gelecek.” dedi.
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
Coca-Cola, ülke ve şehirlerin kültürel özellikleriyle tasarım öğelerini birleştirerek yerel değerleri keşfetme duygusunu vurgulayan global kampanyasını “Bir Başkayız Biz” adıyla Türkiye’ye taşıyor. Projeyle, şehirlerin doğal ve tarihi güzellikleri özgün tasarımlarla Coca-Cola kutularında yer alıyor. Coca-Cola kutularında yer alan tasarımlarda Göbeklitepe’de yer alacak.
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Piar Araştırma Şirketi "İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi" yerel seçim anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
​Harran Demokrat Parti’den Kopuşlar Devam Ediyor
​Harran Demokrat Parti’den Kopuşlar Devam Ediyor
Harran Demokrat Parti 8. Sıra belediye encümen adayı Ali Ardan’ın partisinden istifa edip Cumhur ittifakına geçeceği iddia edildi.
Son Dakika! Belediye Başkanı Şanlıurfa’da Gözaltına Alındı
Son Dakika! Belediye Başkanı Şanlıurfa’da Gözaltına Alındı
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Kurulu Üyesi ve Siirt Belediye eski Başkanı Selim Sadak, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingi sonrası yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı.
​Şanlıurfa’da Kadınların Bisiklet Konvoyunda Gergin Anlar
​Şanlıurfa’da Kadınların Bisiklet Konvoyunda Gergin Anlar
Şanlıurfa’da bisiklete binen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla konvoy oluşturup şehir turu attı. Konvoyun yanından geçmek isteyen bir otomobil sürücüsü ile kadınların güvenliğini sağlayan bisikletli erkekler arasında ise gerginlik yaşandı.
HDP'nin Seçmeni Karaköprü’de Çatı Tarafından Dışlandı
HDP'nin Seçmeni Karaköprü’de Çatı Tarafından Dışlandı
Şanlıurfa’nın ikinci Türkiye’nin en büyük üçüncü partisi olan HDP’nin seçmeni şu sıralar kime oy vereceğinin hesabını yapıyor.
​Şanlıurfa’da Feci Kaza, Yolda Tartışanlara Çarptı! 3 Ölü, 5 Yaralı
​Şanlıurfa’da Feci Kaza, Yolda Tartışanlara Çarptı! 3 Ölü, 5 Yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazanın ardından araçlarından inerek tartışan taraflara otomobil çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:10
Güneş
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:00
Akşam
18:39
Yatsı
19:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿