CHP'li Aydınlıktan,Haciz Olayına Tepki

TFF 2. Lig’de yer alan Şanlıurfaspor Haciz şoku yaşandı. Urfa’nın gündemine bomba gibi düşen bu olay siyasetçilerin tepkisine neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Şanlıurfa Spora haciz gelmesiyle alakalı sosyal hesabında yazılı açıklamada bulunduAziz Aydınlık, yapmış olduğu yazılı açıklamada şunları ifade etti;"Yazıklar olsun size! Ne sözler verdiniz, ne toplantılar yaptınız; ama sonuç Şanlıurfa Spora haciz geldi! Şanlıurfa’ya üvey evlat muamelesi yaptığınız gibi Şanlıurfa Spora da sahip çıkamadınız! Yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyin, yapamayacaksanız da artık kenara çekilin!! dediEditör: Ahmet Şen