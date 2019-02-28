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Bu haber 28 Şubat 2019 21:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

Sınıfta 9 Öğrenciden Dayak Yediğini İddia Eden Kız O Anları Anlattı

Eğitim gördüğü okulda sınıf içerisinde 9 öğrencinin saldırısına uğrayan 16 yaşındaki Yağmur S.P. o anları anlattı. Kavga başlayınca 9 kişinin birden sınıfa girdiğini anlatan Yağmur S.P., "Kafama vurdular, saçımdan çekip yere düşürdüler. ‘Bırakın’ diye bağırdım. Öğretmenler sesimi duydun diye sıraları yere düşürdüm" dedi.

Sınıfta 9 Öğrenciden Dayak Yediğini İddia Eden Kız O Anları Anlattı

- "Kafama vurdular, saçımdan çekip yere düşürdüler"
- - "O okula gitmek istemiyorum"
- "Organize olmuşlar, plan yapmışlar ve uygulamışlar"


Olay 20 Şubat günü Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde yaşandı. İddiaya göre, 9'uncu sınıf öğrencileri Yağmur S.P. (16) ve arkadaşı Gülsen M. (16) ile G.E. arasında sosyal medya ağı instagram'da sözlü tartışma başladı. Tartışma yerini tehdit ve hakarete bıraktı. Ardından sınıftayken ders arasında kapıya gelen başka okuldan G.E., "Herkes dışarı çıksın, Yağmur ile Gülsen kalsın" diyerek sınıftaki diğer öğrencilerin çıkmasını istedi. Yine iddiaya göre G.E, Yağmur S.P ile Gülsen M.’ye saldırmaya başladı. Bu sırada 3 kız öğrenci daha sınıfa girerek iki arkadaşa saldırdı. Olay, dayak yediğini ileri süren iki genç kızın çığlıkları ve masaların devrilme seslerinin duyulmasının ardından sınıfa gelen bir öğretmenin müdahalesiyle sona erdi.

 

Okul Çıkışında Baba İle Kızına Saldırı İddiası

Ardından kızını okula almaya gelen baba Çağdaş P. arabaya bindiği kızıyla birlikte yolda ilerlerken bir araç önlerini kesti. Araçtan inen yaklaşık 10 kişilik erkekli kızlı bir grup yine iddiaya göre bu sefer baba ve kızına saldırdı. Olayın ardından Çağdaş P. ile kızı Yağmur S.P. emniyete giderek şikayetçi oldu.

 

Serbest Bırakıldılar

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, saldırı ve darp ettiği ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 öğrenci, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.


 

"Kafama Vurdular, Saçımdan Çekip Yere Düşürdüler"

Tartışmanın bir şapka yüzünden sosyal medya ağı instagramdaki mesajlaşmayla başladığını anlatan Yağmur S.P. ardından olayın tehdit ve hakarete dönüştüğünü söyledi. Çarşamba günü sınıfa bir kızın geldiğini anlatan Yağmur S.P. olay anını şu sözlerle anlattı:
"Siz ikiniz sınıfta kalın, diğer herkes çıksın dediler. 2-3 kişi kalmıştı, onları da zorla çıkardılar. Sonra ilk olarak 3 kişi girdi. Kız kolumu tuttu, ben bağırınca içeriye 4-5 kişi daha girdi. Kolumu, saçımı tuttu ve bağırmaya başladım. Biz birbirimize girince, erkekli kızlı girdiler sınıfa. İki kişi de kapıda duruyormuş öğretmen gelince haber vermek için. Kafama vurdular, saçımı çektiler ve yere düştüm. ‘Bırakın’ diye bağırdım. Öğretmenler sesimi duysun diye sıraları yere düşürdüm."

 

"Babama Direkt Kafa Attılar"

Olayın ardından babasıyla birlikte arabalarına bindiklerini ancak saldırganların yolda önlerini kestiğini ileri süren Yağmur S.P. "Eve doğru gidiyorduk, beyaz bir araba önümüzü kesti. Babam ne olduğunu sormak için indiğinde, çocuğun birisi gelip babama direkt kafa attı. O çocuğa bu sefer ben vurdum. Bunu yapınca sevgilisi gelip tekrar bana vurmaya başladı. Burada da saçımdan tutup yere düşürdüler" dedi.

 

"O Okula Gitmek İstemiyorum"

Kendisine saldıranların serbest bırakılmasına ilişkin, "Çok üzüldüm. Ben onların ceza alacaklarını düşünmüştüm. Hatta baya ümitliydim. Adalet yerini bulacak diyorlardı ama olmadı" diyen Yağmur S.P, "O okula gitmek istemiyorum" diyerek aynı olayları yaşamaktan dolayı korktuğunu dile getirdi.
 

"Organize Olmuşlar, Plan Yapmışlar Ve Uygulamışlar"

Saldırıya uğrayan baba Çağdaş P, kızıyla birlikte yaşadığı olayı "Arabayla kestiler önümüzü. 5-6 tane erkek öğrenci 16-17 yaşlarında benim etrafımı sarıp hepsi birlikte saldırdılar. Kızım gözümün önünde dayak yiyor, kurtarmak için uğraşıyorum ama etrafım dolu, hareket ettirmiyorlar" sözleriyle anlattı.
Olayın planlanarak yapıldığını öne süren Çağdaş P. "Plan, proje yapılıyor, araba bulunuyor. Bir öğrenci okula arabayla geliyor. 16-17 yaşındaki öğrenci okula arabayla gelebilir mi? Bildiğiniz plan yapmışlar, organize olmuşlar ve yapmışlar" ifadelerini kullandı.

 

"10 Gündür Cehennemi Yaşıyoruz"

Çağdaş P. son olarak gözaltına alınan 9 kişinin salıverilmesine adeta ateş püskürerek, "Biz devletimize güveniyorduk, cezasız kalmayacağını düşünüyorduk. Benim kızımı devlet koruyamadı okulda, dedik devletimiz en azından cezasını verir, hakkımızı korur. Onu da yapmadılar. Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Bu olay cezasız kaldıkça başka aileler de bu durumu yaşayacaklar. Biz cehennemi yaşıyoruz 10 gündür. Koridorda kavga olur, çıkışta olur anlayabilirim de bu şekilde planlı bir kavga bence cezasız kalmamalı" diye konuştu. 
 
 
 
Editör: Ahmet Şen


 
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