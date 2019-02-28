Cevheri,Urfa Sporu Borçsuz Teslim Ettim

Edinilen bilgiye göre, TFF 2. Lig’de yer alan Şanlıurfaspor, iddiaya göre sezon başında Bolu’da girdiği kamp sonrası konakladıkları tesisin borcunu ödemedi. Borcun ödenmemesinin ardından tesis yöneticileri ile organizatör firma yetkilileri durumu yargıya taşıdı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri’ Şanlıurfaspor’a gelen haciz şokuyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cevheri yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı."Urfaspor tüm Urfalıların en büyük sevdasıdır. Yıllar önce sıfır borç ile teslim ettiğim Urfaspor'um bugün haciz şoku yaşıyor. Yarım asırlık çınarı bu hale getirenler kentin göz bebeği Urfaspor'un atkılarını takarak boy boy poz verenlerdir. Sevdamızı bu hallere getirenleri kınıyorum."dedi