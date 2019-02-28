Savcı Ve Öğretmenlerin Halı Saha Maçı Karakolda Bitti

9 Kişi, Karakola Götürülerek Kimlik Tespiti Yapıldı

HSK İnceleme Başlattı

Olay, dün akşam saatlerinde Çermik ilçesindeki bir halı sahada yaşandı. İddiaya göre, Çermik Cumhuriyet savcısı, öğretmenlerle birlikte halı sahada maç yaptı. Bu sırada Çermik Cumhuriyet savcısı ile karşı takımdaki öğretmenler arasında sözlü dalaşma yaşandı.Yaşanan olayın ardından maç yarıda kesilerek öğretmenlerin kimlik tespitine başvuruldu. Bu sırada yanlarında kimliği olmayan 9 kişi, karakola götürülerek kimlik tespiti yapıldı. Cumhuriyet savcısı ile öğretmenler arasında yaşanan olay, karakolda tatlıya bağlandı.Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, ''Hakimler ve Savcılar Kurulu, Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir grup öğretmenin savcının talimatı ile gözaltına alındığı iddiaları üzerine inceleme başlatmıştır.'' denildi.Editör: Ahmet Şen