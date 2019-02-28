Savcı Ve Öğretmenlerin Halı Saha Maçı Karakolda Bitti

Olay, dün akşam saatlerinde Çermik ilçesindeki bir halı sahada yaşandı. İddiaya göre, Çermik Cumhuriyet savcısı, öğretmenlerle birlikte halı sahada maç yaptı. Bu sırada Çermik Cumhuriyet savcısı ile karşı takımdaki öğretmenler arasında sözlü dalaşma yaşandı.
9 Kişi, Karakola Götürülerek Kimlik Tespiti YapıldıYaşanan olayın ardından maç yarıda kesilerek öğretmenlerin kimlik tespitine başvuruldu. Bu sırada yanlarında kimliği olmayan 9 kişi, karakola götürülerek kimlik tespiti yapıldı. Cumhuriyet savcısı ile öğretmenler arasında yaşanan olay, karakolda tatlıya bağlandı.
HSK İnceleme BaşlattıKonuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, ''Hakimler ve Savcılar Kurulu, Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir grup öğretmenin savcının talimatı ile gözaltına alındığı iddiaları üzerine inceleme başlatmıştır.'' denildi.
Editör: Ahmet Şen
Yorum Yap