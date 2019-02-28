Şanlıurfa Ziraat Odası Tarımsal Danışmanlar Çalışmalarını Sürdürüyor

Şanlıurfa Ziraat Odası Tarımsal danışmanları ve GAP TEAM’da görevli konu uzmanı araştırmacılar ile birlikte Yukarıkoşma Mahallesinde Urfa fıstığı yetiştiriciliği,zararlıları ve hastalıkları konusunda çiftçi eğitim toplantısı düzenledi. Düzenlenen eğitim toplantısında çiftçilerin soruları yanıt bulurken verim artırımı konusunda önemli bilgiler verildi. Mahallede Urfa fıstığı yetiştiricilerin katıldığı toplantıda fıstık zararlıları için kültürel mücadele yöntemleri anlatıldı. Ayrıca ağaçların bakımı konusunda da detaylı bilgi verildi. Ayrıca çiftçiler yapılan bu tür toplantılar sayesinde fıstık hastalık ve zararlıları ile nasıl mücadele edileceğini ayrıca gereksiz ilaç kullanımı önlenip maliyetlerinin de düşeceğini dile getirdi.Şanlıurfa Ziraat Odası bünyesinde hizmet veren uzman tarım danışmanı ziraat mühendisleri Galip Gazanfer, Serda Uçbağlar, Lale Ökten, Güneş Pamukçı ve GAP TEAM bünyesinde hizmet veren Ayçin Aksu Altun, Yılmaz Işık ve Şahinmerdan Türkölmez toplantıda hazırladıkları sunum ile çiftçi eğitimini gerçekleştirdi.Editör: Ahmet Şen