AÇSH İl Müdürlüğünden 18 Mart Koordinasyon Toplantısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici başkanlığında il müdürlüğü toplantı salonunda ‘’18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104.Yıl Dönümü’ ’istişare toplantısı gerçekleştirildi.Gerçekleştirilen toplantıya AÇSH İl Müdürü Hasan Bilici, Şehit ve Gazi Biriminden Sorumlu AÇSH İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan, Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hasan Aslan, jandarma, tugay ve il emniyet müdürlüğünden temsilciler katılım gösterirken 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde gerçekleştirilmesi hedeflenen etkinliklere dair koordinasyon sağlanması için karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.Editör: Ahmet Şen