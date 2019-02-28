Ayhan’dan Engellilere Koordinasyon Merkezi

Akçakale Belediye Başkan Adayı Abdulhakim Ayhan Şanlıurfa ilçeleri arasında ilk ve tek olan Akçakale Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezini yaptı. engellilere ne kadar önem verdiğini gösteren Ayhan, “Engellilerin zaten zor olan hayat şartlarını bir nebze olsun kolaylaştırabilirsek ne mutlu bize”dedi.Abdulhakim Ayhan bilindiği üzere AK Parti’den aday gösterilmedi. kendiside Saadet Partisi’nden aday oldu. Akçakale'de Abdulhakim Ayhan sevilen bir sima bu seçimin galibi de Abdulhakim Ayhan olur gibi gözüküyor.Editör: Ahmet Şen